La OPS advirtió una triplicación de casos de dengue en la región: los números

Cada vez son más los casos de dengue registrados en distintos países de América, provocando la alerta de los organismos de salud internacionales. En ese marco, este jueves, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió una triplicación de los contagios por el virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, principalmente, en Argentina, Brasil y Paraguay, además de prever un posible récord de casos en 2024.

En la reciente Sesión Informativa de la OPS, se evidenció una cifra de 3,5 millones de casos de dengue en América, mientras que los fallecimientos registrados a causa del virus son más de 1000. De esta manera, los representantes del organismo de salud manifestaron su preocupación ante la que sería la peor temporada de brotes de dengue en la historia, puesto que, en 2023, la cifra total de contagios alcanzó los 4,5 millones, un número no tan lejano en este año, si continúa la tendencia alcista.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, informó que se triplicaron los casos de dengue en lo que va del año, expresando su preocupación al respecto. "Este es un motivo de preocupación, ya que representa tres veces más casos que los reportados para esta misma fecha en 2023”, expuso el investigador brasileño y agregó: “Esta es la razón por la que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para tomar más acciones, controlar los vectores de contagio y capacitar a trabajadores de la salud a fin de que detecten los síntomas más severos".

En lo que va del año se registraron más de 3,5 millones de casos en América. Foto: Archivo MDZ

Las condiciones extremas del clima y el fenómeno El Niño, ambos provocados por el calentamiento global, serían los factores que exacerban la propagación del mosquito vector del dengue. En consecuencia, aquellos países que están transitando los meses con temperaturas elevadas son los que se posicionan en el foco del problema. Asimismo, el director recalcó que las inundaciones, sequías y tormentas hacen que las personas acumulen agua de forma inadecuada, “puede aumentar la proliferación del mosquito vector”.

Los determinantes sociales no quedan de lado en la problemática. “El rápido crecimiento de la población, la urbanización no planificada, las condiciones de vivienda precaria, los servicios de agua y saneamiento insuficiente, y la eliminación inadecuada de residuos también pueden contribuir en la propagación del dengue”, sostuvo.

Sin embargo, también se registró un aumento de contagios en otros países que no necesariamente están en verano y donde previamente no se habían reportado casos. "Estamos observando proliferación del mosquito vector en zonas donde precisamente no se había observado transmisión endémica", manifestó Barbosa, y alertó: “Esto significa que algunos países podrían no estar preparados para hacer frente al aumento de la transmisión”.

En tanto, el director de la OPS aseveró que el organismo sigue monitoreando las áreas afectadas por la situación endémica, y que, en los últimos 12 meses, se emitieron 9 alertas y actualizaciones epidemiológicas con el fin de que los mandatarios tomen medidas para frenar el aumento de los casos y prevenir el contagio de la enfermedad.

Mapa del dengue en Argentina