Síntomas de dengue en niños: la recomendación de una infectóloga del Notti

Ante el brote de contagios de dengue, que ya ha tenido casos fatales, la sociedad mendocina encendió las alarmas. Es una situación atípica ya que no es una enfermedad común en las provincias del centro, como lo es en el norte del país. Para brindar información de calidad al respecto, la Dra. Lorena Di Pauli, infectóloga del Hospital Dr. Humberto Notti, habló en MDZ Radio 105.5 FM. La doctora del hospital pediátrico despejó dudas sobre el virus, aconsejó a las familias sobre qué hacer ante síntomas de alarma en los más chicos, más allá de la fiebre que, de hecho, es un síntoma común de dengue. Detalló las características de la vacuna y, sobre todo, hizo hincapié en tomarse muy en serio las medidas de prevención.

La infectóloga, Di Pauli habló sobre algunos aspectos que hacen que la enfermedad se siga propagando: "El cambio de temperatura en este verano eterno que tenemos no nos ayuda porque el mosquito se encuentra en hábitat muy cómodo y puede seguir adquiriendo el virus, se replica en una parte dentro del mosquito, y luego durante la vida del mosquito puede seguir picando porque ya permanece. Es la hembra la que produce la enfermedad. Una hembra, en su corta vida (tanto hembras como machos viven entre 4 y 6 semanas), transmite el virus a sus huevos, que sí persisten durante años y es ahí donde tenemos que hacer todo el esfuerzo para sacar el reservorio del mosquito y cortar un poco la transmisión".

El hospital pediátrico Notti tiene sus particularidades ya que atienden, justamente, a niños y niñas. Al respecto Di Pauli dijo que "como toda enfermedad, hay preocupación. El año pasado habremos tenido diez casos, de los cuales siete habían venido de Chaco o de otras provincias. Este año tenemos casos autóctonos. Gracias a Dios no hemos tenido ningún paciente que haya sido internado en terapia por dengue".

En cuanto a la vacuna detalló que "fue aprobada en abril del año pasado para su uso en Argentina. Es nueva, y los estudios sobre cuánto van a durar los anticuerpos son de, aproximadamente, 5 años. No sabemos si van a durar más o menos. Lo que sí sabemos es que la vacuna no serviría para frenar el brote sino que va a generar en nosotros una respuesta inmunológica, cosa de que si contraemos dengue, en cualquiera de los cuatro tipos, no sea grave", dijo la doctora y agregó que "desde la parte de Infectología, sabemos que las vacunas previenen las enfermedades infecciosas, por lo cual estamos de acuerdo pero sabiendo que todavía no sabemos cuánto será el tiempo que nos van a durar los anticuerpos y que va a prevenir la forma grave".

Además, "la vacuna está aprobada a partir de los cuatro años y no tiene límite de edad. Obviamente, los pacientes de 60 años quizás ya hayan tenido la enfermedad y tengan anticuerpos naturales. Para ponerse una vacuna, uno tiene que saber si ha tenido, o no, la infección". Ante el caso de la adolescencia, Di Pauli destacó que "los datos dan que son protectores, para saber que vamos a tener un dengue grave. Se ha sabido que protege más contra el dengue 1, 2 y 3. Con respecto al 4 no existe mucha información porque no ha circulado por lugares donde se han hecho estudios de la vacuna".

La infectóloga aseguró que la preocupación más común de las mamás y papás tiene que ver con la fiebre. Sin embargo, dijo que "es una enfermedad aguda con fiebres muy altas. Produce un gran efecto en la vida cotidiana de las personas que transitan la enfermedad". Otra preocupación es "el tema de los antitérmicos. El único antitérmico que está recomendado para el dengue, es el paracetamol. Ninguno de los otros, ya que pueden traer complicaciones".

Di Pauli agregó que "son cinco, seis, siete días de fiebre y siempre decimos a los padres ‘vamos a esperar 24, 48 horas, a ver si aparece algún otro síntoma’. La pauta del alarma en un periodo febril, es que el chico no tenga dolores abdominales y vómitos. Eso contraindica la rehidratación, que es lo más importante del paciente. Luego de que desaparece la fiebre, el dolor abdominal, los vómitos, la irritabilidad, o como un sueño muy marcado, son signos de alarma. Junto con un laboratorio, nos puede dar la información de si el paciente está padeciendo un dengue grave".

Por úlitmo, Lorena Di Pauli dijo: "Se aconseja que la persona que tiene dengue, durante el período febril no sea picada por ningún mosquito, porque es seguir perpetuando la enfermedad. Y la prevención, ya que el mosquito habita en el domicilio y en el peri domicilio, entonces no hay que dejar cacharros o cosas donde se pueda acumular agua porque es lo único que nos va a ayudar a disminuir la transmisión. Hay que poner hincapié en eso".

Escuchá la entrevista completa: