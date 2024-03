Indulto a policías condenados, la idea que evalúa Maximiliano Pullaro en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro reconoció que estudian la posibilidad de aplicar indultos a policías condenados por abuso de armas en cumplimiento de su deber. En medio de una profunda crisis de violencia producida por bandas narcocriminales de Rosario el objetivo es brindar un fuerte respaldo a las fuerzas de seguridad provincial.

Entre los atentados contra trabajadores de transporte público y la resonante amenaza al futbolista rosarino Ángel Di María, el Ejecutivo primero filtró y luego confirmó la novedad del indulto policial. Fue una sorpresa que llegó horas después que Pullaro encabezara la primera reunión de la Junta de Seguridad con integrantes de los tres poderes del Estado.

"Sí, lo estamos estudiando, pero no queremos generar ningún tipo de falsas expectativas. Si entendemos que es correcto, por supuesto que lo vamos a llevar adelante", comentó a la salida de la reunión el gobernador consultado por una cronista de El Litoral. Al mismo tiempo indicó que instruyó al Fiscal de Estado y al ministro de Gobierno que se aboquen al tema desde el punto de vista jurídico. "No quiero hacer nada que no corresponda", señaló.

En el Gobierno consideran que hay policías y exfuncionarios de esa fuerza que fueron condenados por la Justicia "de manera injusta", sin contemplar la responsabilidad que tienen al momento de la prevención del delito y el trabajo en la calle.

Un caso emblemático es el de Luciano Nocelli, policía del Comando Radioeléctrico que en abril del 2022 fue condenado a 25 años de prisión por matar a una pareja a corta distancia y por la espalda. El hecho sucedió en Rosario en el 2019 y según se pudo reconstruir el oficial persiguió a la pareja que minutos antes había robado una cartera a una mujer. Para los jueces Nocelli actuó "fuera de la ley" ya que disparó cuando los delincuentes estaban malheridos y en el piso.

"No es que vamos a exonerar o a indultar o a conmutarle la pena a un policía que cometió un hecho de gatillo fácil o que mató a una persona. Acá se están evaluando algunos hechos de policías que tuvieron enfrentamientos, que los enfrentamientos están probados, y que no tenían ningún tipo de vínculo con el delito", explicó Maximiliano Pullaro.

No es la primera vez que el gobernador de Santa Fe hace referencia a ese caso y la necesidad de dotar de mayor autoridad a la policía. "Debemos terminar con los debates técnicos (como lo sucedido en el caso Nocelli), y que sea la propia sociedad quien juzgue los hechos que sufre todos los días", señaló Pullaro en su primer discurso. Allí hacía alusión a la implementación del Juicio por Jurados, instancia judicial que la Provincia incorporó días atrás y que contempla entre los delitos el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Indulto: qué dice la Constitución

El pedido que Pullaro le encargó al Fiscal de Estado y al ministro de Gobierno para que estudien la posibilidad de avanzar sobre algunos indultos a la policía se encuentra en primera instancia con un obstáculo legal muy importante: la Constitución de la provincia de Santa Fe.

El Capitulo III de la Constitución, referido a las atribuciones del Poder Ejecutivo, en el artículo 72 se refiere expresamente al indulto y la conmutación de penas y no lo permite cuando se trata de empleados públicos.

El apartado 16 señala: "Indulta o conmuta penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, con informe previo de la Corte Suprema de Justicia. No puede ejercer esta facultad cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones".

Maximiliano Pullaro con Mirtha

El gobernador Maximiliano Pullaro fue invitado al programa de televisión de Mirtha Legrand y será parte de la mesa del sábado por la noche. La novedad se conoció este miércoles a través de las redes sociales de la conductora.

Para Pullaro implicará su primera participación en el programa de Mirtha y que como santafesina ahondará en el drama de la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico en Rosario. La participación del gobernador se da en un momento de extrema sensibilidad política y social producto de la escalada de violencia que incluyó el homicidio de cuatro trabajadores y las amenazas al jugador de la Selección Argentina de Fútbol, Ángel Di María y su familia en un barrio privado de la ciudad.