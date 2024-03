Aumento de la tarifa del gas: con qué se encontrarán los mendocinos en la próxima factura

Ya es oficial el aumento de las tarifas. El gas va a venir con un aumento garrafal del 300% en tres tramos mientras en Mendoza se acerca el fresco otoñal que antecede al frío invierno. Para anticiparnos al momento en que lleguen las facturas a las manos de las y los mendocinos, Romina Ríos, presidenta de la Asociación civil de defensa de usuarios y consumidores, habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó cómo podría impactar en cada familia no sólo el aumento, sino también el nuevo esquema de segmentación de subsidios.

Romina Ríos explicó que "a partir de la resolución establecida entre el martes y el miércoles, lo que sé fijo fue el precio de lo que es el valor del PI, que es el costo del gas. Ese precio siempre estuvo en dólares, y lo que se quiso establecer es pasarlo de 0.7 dólares a 4 dólares en tres tramos. Esta resolución es para dar a conocer al público en general, porque siempre fue establecido así. Lo que pasa es que en esta medida del Gobierno nacional de querer transparentar los costos, los subsidios, las tarifas y demás, hacen de cada medida una declaración de prensa". Ríos continuó: "En principio repercutiría entre un 250 y un 350% porque depende de cada una de las distribuidoras que prestan el servicio, y luego Enargas tiene que elaborar el cuadro tarifario para saber en pesos, por cargo fijo".

Además, Ríos dijo que "la tarifa nacional, a diferencia de la eléctrica, es sólo determinada por el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía. Esa tarifa tiene distintos componentes, uno es el precio en el ingreso del sistema del gas, transporte, distribución y el último factor es la parte de los impuestos y algunas otras cargas que establecen los municipios o las provincias".

Con respecto al futuro de la Ley Nº 27637 de Zona Fría, Romina Ríos aseguró que "en principio, sigue vigente". Aunque "lo que ellos establecen es que vendría a ser una superposición de subsidios, y eso es lo que no quieren. O sea, lo quieren eliminar. Establecen que, por ejemplo, sacando los usuarios N1 que ya no tienen subsidios, seguirían subsidiados porque tienen la Ley de zonas fría. Ahora, los N2 y N3, que sí mantienen los subsidios, se les superpone. Con esta determinación de la canasta básica energética, que todavía no está terminada, quieren unificar y que haya un solo subsidio. Por eso no se sabe si va a ser sólo con la zona fría o se eliminan los dos existentes y se hace un solo subsidio con los topes los mínimos que han establecido para las distintas provincias de acuerdo a los climas y al número de integrantes del grupo familiar. En cuanto a si esta medida afecta a las industrias, Ríos explicó que "la ley de zona fría no, pero sí la quita de subsidios afecta a todo el sector industrial y comercial porque, obviamente, fueron uno de los primeros donde fue llevada a cabo esta medida con el gobierno anterior y con este gobierno también".

Romina Ríos clarificó que la canasta básica energética que se trata de "un cuadro en donde se establece, de acuerdo a las zonas geográficas, con determinadas temperaturas, una división en 6 zonas geográficas, que es un poco también el mapa que se utilizó en la Ley de Zona Fría. A su vez, se divide en los grupos familiares de acuerdo a los integrantes del grupo familiar. El grupo 1 que va de uno a dos integrantes, el otro que va de tres a cuatro, y el otro grupo de cinco a seis integrantes. A partir de esto, se les otorga un mínimo de consumo de energía eléctrica y de gas. En esos mínimos, se mantendrían los precios con cierto nivel de subsidio. Si vos te excedieras desde ese subsidio, ya no estarías subsidiado". Y agregó: "A la vez tendrían en cuenta otro tipo de criterios, por ejemplo, si vos y tu grupo familiar destina no más del 10% de los ingresos para pagar los servicios públicos. Todas estas fueron algunas de las propuestas que ellos presentaron, todavía no está definido cuál va a ser el último criterio que se tome para la aplicación de los subsidios y si se van a modificar estos límites. Porque varias autoridades de organismos de control de cada una de las provincias, hicieron observaciones, de acuerdo a los estudios técnicos propios. En el caso de Mendoza, los límites establecidos en el cuadro iban muy por debajo de lo que, por ejemplo, EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) en Mendoza.

Según Ríos, tanto EPRE como otros organismos en el país, "evaluaron e hicieron su estudio de las temperaturas en cada una de las zonas. Se usan, en general, criterios de países de Latinoamérica y de Europa, cuánto se considera que es el consumo mínimo por grupo familiar y demás. De parte de las provincias, lo que hicieron es lo que realmente sucede, no tomando parámetros tan internacionales, sino lo que ellos a lo largo de todos estos años van evaluando la cantidad total de usuarios y cuál es el promedio que cada una de las familias consume. Siempre el consumo mínimo, no estamos hablando de un consumo exagerado."

La presidenta de la Asociación civil de defensa de usuarios y consumidores, continuó: "El incremento del 300% se empieza a aplicar a partir de abril . Por ende, los mendocinos vamos a ver una parte en las facturas que lleguen en mayo, y ya casi en su totalidad, en las facturas que lleguen en el mes de junio. Porque, pese a que ya tenemos facturación mensual, la toma de lectura, es decir, nuestro consumo para la facturación, son 60 días. En esta primera etapa, vamos a ver un proporcional y después aplicado a la totalidad del aumento". Además Ríos agregó que uno de los elementos que "siempre nos va a jugar en contra, es que, si bien el Gobierno nacional lo quería patear hacia adelante para que no se notara en la inflación del mes de marzo, en Mendoza, a fines de abril y principios de mayo empezamos a utilizar más la calefacción. Indefectiblemente nuestra factura empieza a incrementarse. Si le sumamos que van a ser impactados los aumentos, no es una buena conjunción".

Cuando se vean los aumentos en las facturas del gas, probablemente muchas y muchos usuarios tengan muchas consultas. En cuanto a esto, Romina Ríos brindó información útil: "Primero les digo el procedimiento legal que existe. Cuando yo tengo un inconveniente con la factura del gas, porque vino un monto excesivo, porque no vino la factura, porque me cortaron el servicio sin un aviso previo, etc., primero se hace el reclamo ante la empresa. Teniendo el número de reclamo, y si me lo rechazan o no tengo posibilidad de que me tomen el reclamo, voy en segunda instancia a Enargas. Hay una oficina acá en Mendoza, en la calle Gutiérrez 672 de ciudad frente a la plaza Chile. También lo pueden hacer de manera virtual". Y agregó: "Por fuera de eso, antes de hacer esos reclamos, nos pueden consultar a nosotros para que los guiemos. Si el exceso se debe al consumo, que efectivamente en el grupo familiar son muchos, están mucho tiempo en casa, trabajan en casa, y se tiene mucho tiempo la estufa prendida, no se puede hacer por este lado. Porque lo único que nos queda es anotarnos en el registro para ser usuario N3 o N2 y mantener los subsidios en un porcentaje de la factura del gas".

Por otro lado, explicó que "la tarifa social, tal como está, también la van a sacar, así que no la vamos a poder solicitar porque entre la que la solicitamos y se aplique, ya se empieza a aplicar la canasta básica energética. Si al consumo normal que tenemos, de repente vemos un salto abrupto puede deberse a que hayan hecho una estimación de la factura. Eso quiere decir que, en base a otros consumos anteriores, me tomaron un promedio". En este sentido Ríos recomendó "verificar siempre lo que indica el medidor con lo que tengo en la factura como lectura. Si lo que indican mi factura está un poquito por encima de la del medidor, quiere decir que está bien, que es una lectura que es real. Si mi factura difiere del medidor y lo del medidor indica menos que lo de la factura, en este caso me han estimado porque nunca el medidor puede indicar menos que la factura, porque si no va por detrás y me están tomando más consumo del que realmente tengo. En el caso que me hayan hecho una lectura estimada, con la foto del medidor o la indicación del número, hago el reclamo en Ecogas, quien tiene que tomarme el reclamo y efectuar la refacturación en caso de que no haya vencido aún la factura. Si está vencida, lo que puede hacerse es que en el reclamo te tomen una bonificación para la factura siguiente. Yo siempre les digo que peleen por la refacturación, porque un mayor consumo cambia mi categoría de usuario, y mi categoría de usuario tiene diferentes precios. Mientras más consumo más caro pagó el metro cúbico y el cargo fijo".

Escuchá la entrevista completa: