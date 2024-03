Vouchers educativos: cómo saber si una escuela es apta para recibir el subsidio

En el marco de la creciente inflación que se vive, el Ministerio de Capital Humano anunció que a partir de la semana que viene estará vigente el sistema de vouchers educativos, una ayuda económica para aquellas familias de clase media que no puedan cubrir la cuota de los colegios privados. No obstante, no todas las instituciones ni alumnos pueden acceder a este modelo de financiamiento, pues hay que cumplir con una serie de requisitos.

Dichos "vouchers", que en realidad no son más que subsidios a la oferta, están destinados a aquellos que asistan a escuelas de gestión privada mixtas (con subvenciones del Estado) que reciban al menos el 75% de aporte estatal. La Resolución 61/2024 publicada recientemente explica que es "una prestación temporaria a favor de las familias con menores recursos".

Según especifican desde la Secretaría de Educación, se estima que cerca de 2 millones de estudiantes de más de 6.000 escuelas en todo el país podrían recibir este beneficio, aunque todo dependerá de si su situación es acorde a lo estipulado.

Condiciones para acceder a los vouchers educativos

Estará disponible desde el 3 hasta el 30 de abril, y recaería en menos del 20% de las escuelas del país. El monto que recibirá cada familia en concepto de "voucher" educativo se establecerá por cada hijo en edad escolar, que va desde el jardín de infantes hasta las escuela secundaria. Además, tendrá un tope de $27.198 por cabeza.

Se les otorgará la suma equivalente al 50% de la cuota programática de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base (marzo 2024) para mayo, junio y julio. Es decir, de la jornada curricular y la extracurricular, la primera es la simple y por lo tanto la que recibirá una cobertura del 50%. Y para acceder a este modelo de financiamiento, hay que cumplir con una serie de requisitos:

La escuela debe recibir mínimo el 75% de aporte estatal.

La cuota no debe superar los $54.396.

Los estudiantes deben tener hasta 18 años o menos.

El ingreso familiar no debe superar el equivalente a siete salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), es decir, $1.419.600.

Inscripción al voucher educativo

Las familias que decidan inscribirse en este programa de asistencia de la Secretaría de Educación, deberán completar el formulario que estará disponible -a partir de la próxima semana- en la página de la ANSES, y tendrán tiempo hasta el martes 30 de abril de 2024.

Se les pedirán datos personales, número de CBU, nombre y dirección de la escuela, entre otros. Luego habrá que verificar que la información proporcionada al Ministerio de Capital Humano sea correcta, y enviar la información dentro del plazo estipulado.

Asimismo, el dinero se transferirá mediante acreditación bancaria al CBU que se solicitará en la planilla de inscripción, donde constará también la información del establecimiento educativo al que asisten los alumnos.