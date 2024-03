Viral: en Mercado Libre piden hasta $37.000 por un repelente contra mosquitos

El brote histórico de dengue que atraviesa la Argentina en las últimas semanas disparó el precio de los repelentes y espirales ante la alta demanda y el faltante de stock en algunas góndolas. En las últimas horas, se hizo viral en la red social X, la marca "Off", al difundirse que en la plataforma Mercado Libre se venden a $36.999 un repelente en aerosol de 170 cc y a $38.950 uno de la misma marca de 60cc en crema.

Ante la campaña de prevención que se centra especialmente en el descacharreo pero también en el uso de repelentes para evitar la picadura del mosquito aedes aegypti, transmisor del virus que causa el dengue, aumentó la venta de estos artículos que van desde los clásicos espirales, pastillas y aerosoles que eliminan al insecto, hasta aquellos aplicadores en el cuerpo para evitar directamente las picaduras.

La alta demanda se disparó luego de que el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación reflejara que ya son 106 las personas fallecidas por la enfermedad viral y que se reportaran más de 150 mil infectados en todo el país.

Algunos de los precios de repelentes que figuran en la plataforma Mercado Libre. Foto: Captura

Al mismo tiempo, advierten que las guardias de hospitales y centros primarios de la salud se encuentran colapsadas de pacientes con similares sintomatologías al dengue, en lo que los especialistas llaman ya un “brote histórico” al comparar los registros con los de años anteriores.

Es en este contexto sanitario, que en las provincias donde se detectó la mayor cantidad de casos comenzó a registrarse faltantes de repelentes y espirales. Así lo confirmaron tanto desde la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) como desde la Cámara de Supermercados y Autoservicios (Casac).

Voceros de la Confederación Farmacéutica Argentina señalaron a MDZ que, si bien no hay un relevamiento hecho porque además el repelente se vende en otro tipo de comercios y no solamente en farmacias, "en general hay un faltante en todas las farmacias por la alta demanda que hay en este momento. Respecto al valor, justamente, el no encontrarse el producto, hace que en general los precios se disparen y exista una distorsión muy grande".

En tanto, desde la Cámara de Supermercados y Autoservicios, confirmaron la “falta de stock” en algunas cadenas y dijeron que se espera que en las próximas semanas la situación tienda a normalizarse, una vez que baje la demanda.

Mirá el video del usuario de X @Lautafym mostrando góndolas vacías de repelentes:

Misma unidad distinto precio

Mientras eso sucede, las unidades que se encuentran en góndola tienen un rango de precios muy variado, según la zona o el comercio. Un mismo repelente puede venderse a $5.000, $8.000 y hasta en $12.000.

Los espirales, en tanto, que para diciembre tenían un precio de alrededor de $800 la caja de 10, puede encontrarse a cerca de $2.000. En tanto que, la caja de 4 espirales, se vende en algunos almacenes a $500.

Pero fue la difusión de los precios que los internautas hallaron en Mercado Libre lo que disparó la alarma y reacción en las redes sociales. Algunos usuarios de "X" replicaron que el mismo producto en aerosol de Off de 170 cc en las góndolas de supermercados o cadenas de farmacias vale entre $2.800 y $3.800.