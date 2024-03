Protección vs. libertad: el polémico debate de la ley que restringe el uso de redes sociales a menores en EE.UU.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sancionó una ley que prohíbe a los menores de 14 años acceder a las redes sociales y exige a los jóvenes de 14 y 15 años obtener el consentimiento paterno. La ley obliga a las plataformas de redes sociales a cancelar las cuentas de los menores de 14 años y de los menores de 16 que no tengan la autorización de sus padres.

Además, la normativa exige que utilicen un sistema de verificación de terceros para descartar a los menores de edad. DeSantis y los promotores de la ley sostienen que la salud mental de los niños y adolescentes puede verse afectada por los contenidos de las redes sociales y las interacciones que mantienen en esas plataformas.

Ante esto, los detractores manifestaron que la ley viola las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a la libertad de expresión, al considerar que son los padres, y no el gobierno, los responsables de tomar las decisiones sobre la presencia de sus hijos, de todas las edades, en las redes sociales.

Ariel Corgatelli, experto en tecnología, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y analizó los pros y los contras de la futura implementación de la normativa estadounidense. "Entiendo perfectamente la preocupación de los padres y obviamente del gobierno de alguna forma, pero no es una medida muy óptima. Las redes sociales supuestamente están pensadas para chicos que son mayores de 13 años, o sea, no están pensadas para menores. Lo que sucede normalmente con la tecnología es que la mayoría de las personas puede modificar un perfil y hacerse pasar por otra persona. Ese ese sería sería uno de los temas", explicó.

Además, mencionó que "estuve leyendo el fallo y todo lo que quieren implementar, de hecho en otras partes de Estados Unidos no funcionó y lo tuvieron que levantar. Hay que tener en cuenta que pasa por la privacidad, cómo van a detectar que yo soy mayor o menor de esa edad. En el caso de las redes sociales, es bastante polémica la manera de manejar la información, poniendo un poco en contexto, en la Unión Europea las tres res empresas más grandes, Meta, Google y Microsoft, están teniendo problemas por temas de privacidad".

"Entonces, cómo van a detectar ellos quién es menor de edad, le van a pedir un escaneo de documento, un escaneo facial para saber si son o no son esa persona. Y por otro lado, cómo el padre realmente va a poder verificar esto, le estás cargando un trabajo muy grande, casi imposible. A mí sinceramente me parece absurdo. Lo que más me llama la atención de todo esto es que los políticos en todo el mundo ingresan en el tema de la tecnología y creen que pueden llegar a hacer determinadas cosas y no están teniendo buenos asesores que les expliquen realmente las cosas", criticó el especialista.

En el último tiempo, diferentes gobiernos y líderes políticos han caído en la gran tentación de querer tomar control de las redes sociales. Corgatelli señaló que "en España un juez federal dictaminó que iban a bloquear totalmente Telegram (red social). Ni siquiera tienen noción de las cosas porque el Telegram inclusive tiene un sistema antibloqueo, o sea, no se dieron cuenta ni siquiera eso. Luego decidieron dar marcha atrás porque se dan cuenta que realmente es imposible. Cómo vas a censurar todo este tipo de cosas. Creo que lo mejor es ingresar en el tema de la educación, y no solamente en las casas, sino en los colegios en donde todos tienen que enseñar. Los chicos piensan realmente que Internet es como un patio trasero de la casa, se mete y hace cualquier cosa y realmente trae consecuencias".

Respecto a la utilidad que tiene el control parental en el tiempo de uso que hacen los chicos de los dispositivos tecnológicos, comentó: "En Android, por ejemplo, tenés una aplicación que se llama Bienestar Digital y vos podés determinar el tiempo de uso de una red social específica. Ahora, para el tema de control parental tenés que instalar una aplicación externa, pero los chicos están muy por arriba en conocimiento técnico de los padres por lo general, entonces cómo vas a jugarle a ellos de igual a igual. Por ejemplo, te lo desactivan y pueden acceder a todos los sitios web de forma constante. Es muy difícil este tipo de cosas, creo debería haber más comunicación en las familias y en el colegio porque cada vez esto es va a avanzar muchísimo más".

Y opinó que "no le veo ninguna utilidad a esta medida porque me parece que es gastar muchas energías. Nosotros cuando éramos chicos y te decían que no hagas algo, ibas y lo hacías a escondidas, entonces esto trasladado al siglo 21 y va a pasar exactamente lo mismo. El chico va a conseguir un teléfono prestado y lo va a hacer con otro teléfono. Ahora, entiendo que habría que ajustar los tornillos, por ejemplo, a los sitios web, pero es como es una es una guerra constante y estás corriendo detrás de las cosas que van inventando".

"Si esto se pone en marcha, las empresas van a estar a cargo de el bienestar mental de tus hijos y quién son ellos realmente para hacer ese tipo de cosas y decidir que sí y que no. Entonces, creo que siempre que se mete la política, no importa en dónde sea, me parece que mete la pata y no termina de entender el caso puntual", cerró.

