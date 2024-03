Municipio ordenó quitar un monumento en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo

Una gran polémica generó esta semana la inauguración de un monumento que el municipio de la localidad cordobesa de Marcos Juárez realizó en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, y que posteriormente quitó del espacio donde se había erigido en la Plaza de los Escritores de esa ciudad.

La estatua, que representaba el tradicional pañuelo blanco tanto a las madres como a las abuelas de Plaza de Mayo, símbolo de la lucha por los desaparecidos durante la Dictadura, fue inaugurada el pasado domingo 24 de marzo, durante el acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, recordando el Golpe de Estado de 1976.

Sin embargo, el monumento despertó una calurosa polémica en la población cordobesa. A tal punto que a pocas horas de descubrirse, el presidente del Concejo Deliberante de Marcos Juárez, Javier Barletta, ordenó su remoción porque consideró que el mismo no contaba "con el permiso correspondiente" para ser instalado en ese espacio público.

Es así que, 48 horas después de su instalación, el dirigente de la UCR contrató operarios para quitar el símbolo que representa a las Madres de Plaza de Mayo.

El monumento había sido inaugurado en el marco del Día de la Memoria el domingo, pero fue quitado este martes. Fotos: X @andres_oliva

Lo ocurrido fue leído por varios ciudadanos como una acción que va en sintonía con el discurso negacionista que lleva adelante el Gobierno Nacional, donde tanto el Presidente Javier Milei como la vicepresidenta Victoria Villarruel, aseguran que no fueron 30.000 los desaparecidos durante la Dictadura.

En los medios de Marcos Juárez se destacó, entre los reclamos que surgieron tras la inauguración de la estatua, un mensaje que surgió de un exmilitar que amenazó en sus redes sociales con tirarlo abajo con su camioneta si no era removido de la plaza.

El mensaje de un exmilitar quien amenazó a través de las redes con derribar el monumento. Foto: X @andres_oliva

El martes, en el predio del Ferrocarril, el exmilitar grabó un video mostrando al personal municipal quitando el monumento que él había repudiado en sus redes sociales. En el mensaje que grabó junto a las imágenes, señaló que dicha estatua provocaba que el pueblo entrara en "una guerra".

"Lo he logrado, no puede ser que un par de zurdos de mierda esté siempre en contra de todo... La gente de la Municipalidad está quitando lo que no se debe tener en una plaza. Esta gente está provocando que la gente se levante en guerra. Por los excombatientes de Malvinas...", se lo escucha decir al exmilitar.

Mirá el video del exmilitar mostrando la quita del monumento: