La cruda realidad detrás del duro descargo del chef Christophe Krywonis

La viralización del video que el chef francés Christophe Krywonis compartió en su perfil de Instagram en el que decía que buscaba "gente con ganas de cocinar" abrió no sólo una polémica en las redes por las condiciones laborales que se ofrecerían en ese rubro, sino por la dificultad que enfrentan hoy las empresas a la hora de incorporar nuevos empleados.

"Estoy buscando gente, personal calificado, o no, con ganas de aprender y de cocinar. Estamos trabajando muy bien, pero me falta personal que tenga ganas de venir a Mon Poulet. Entonces manden sus CV, teléfono, información al mail que voy a dejar en la publicación", comentó el cocinero.

Desde hace tiempo, el problema de escasez de talento se ha vuelto un factor de preocupación que provoca que las compañías tengan muchas dificultades para encontrar trabajadores que se ajusten a sus necesidades específicas.

Entre los principales obstáculos a la hora de cubrir una vacante figura la posibilidad de que la actividad ofrecida no resulte atractiva para los profesionales.

Como si fuera poco, antes de la pandemia, el entorno laboral ya mostraba signos de crisis, y la recuperación tras la emergencia resultó complicada tanto para los trabajadores como para las empresas. La adopción de nuevas formas de trabajo que combinan presencialidad y virtualidad, junto con las expectativas renovadas de los trabajadores, plantea importantes desafíos para las compañías y sus departamentos de recursos humanos.

"Los candidatos están cada vez más exigentes a la hora de cambiar de empresa. Las ofertas antiguamente solo ofrecían un sueldo y algunos beneficios como medicina prepaga y algún beneficio adicional. Hoy en día los candidatos piden que les formalicen la propuesta a través de una carta oferta con todo el detalle de lo acordado en la negociación de cierre de la búsqueda", señala Gastón Kovalenko, de la consultora Perfil Humano.

Entre las "nuevas exigencias" de quienes buscan dar el salto hacia una nueva empresa figuran, según describe el especialista en Recursos Humanos, una salario mensualizado, un bonus por desempeño y una política de ajuste salarial que incluya precisión en la frecuencia de aumento y definición de un índice específico.

Los adicionales, un condicionante importante

Pero eso no es todo. Lorena Henríquez, responsable junto a Kovalenko de esa empresa líder en selección de puestos estratégicos, describe que en los procesos de búsqueda de un nuevo empleo, el postulante exige contar con una medicina prepaga (para la persona y su grupo familiar), una semana adicional de vacaciones, almuerzo en planta (si la empresa estuviera fuera de un radio céntrico), viáticos, esquema de trabajo híbrido y descuento en compra de productos (si los hubiera) de la empresa.

"Ante esta situación de alta inflación, las empresas que no tengan una política implementada acerca del ajuste mensual o bimestral, no tendrán la capacidad de atraer candidatos con talento. Si estimamos entre un 15% y un 20% de inflación mensual, los empleados no pueden esperar 3 meses a que se les ajuste el salario ya que estarían perdiendo como mínimo un 45% de su poder adquisitivo", analiza Kovalenko.

Henriquez aclara, además, que adicionalmente al tema salarial, "las empresas que cuenten con políticas de flexibilidad serán mas atractivas para los candidatos".

Las empresas que enfrentan dificultades económicas se ven limitadas en su capacidad para satisfacer todas las demandas de los buscadores de empleo. Por esta razón, muchas de estas empresas están optando por acercarse y flexibilizar algunos de sus requerimientos para atraer talento. Sin embargo, en el contexto argentino, las empresas se encuentran en una situación de alta fragilidad económica, lo que repercute directamente en el mercado laboral.

"Algunas prácticas de flexibilidad son ofrecer una semana adicional de vacaciones, día flex los viernes (se trabaja hasta después de almuerzo) y día de cumpleaños (el empleado tiene el día de su cumpleaños libre)", cuentan los especialistas.

En cuanto a la posibilidad de hacer home office, muchas de las empresas ofrecen una modalidad de trabajo híbrido de uno a dos días a la semana; mientras que cada vez son más las empresas que han decidido no medir la productividad por horario sino por objetivos. "Los puestos claves ya no 'marcan tarjeta', tienen disponibilidad full time, pero también tienen flexibilidad horaria para cumplir sus objetivos", coinciden Kovalenko y Henríquez.

