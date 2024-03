Sigue el conflicto en Anses: así funciona la atención este martes en Mendoza

Desde este lunes, trabajadores de Anses se encuentran en alerta porque comenzaron a llegar telegramas de despido y temen por mayores cesantías y el desguace del ente. La ola de despidos en el organismo previsional a nivel nacional, con aproximadamente 1.300 telegramas que ya habían sido recibidos por los empleados, fue denunciada durante la mañana del viernes.

En tanto, el lunes, se llevaron a cabo asambleas y mucha gente quedó sin atención, con la inquietud de si podrán completar sus trámites que vencen el 31 de marzo. Este martes la situación es similar, los trabajadores de las oficinas de Anses de Mendoza continúan en asamblea permanente pero, a diferencia de ayer, están atendiendo a las personas con turno.

Sin embargo, mucha gente llega a la sede de Eusebio Blanco sin turno debido a que no consigue sacarlo a través de la página y la fila ya tiene una extensión de más de una cuadra. Esperar desde temprano, haciendo largas colas con la inquietud de si serán atendidos o no, empieza a generar mucho malestar entre las personas.

Una mujer contó a MDZ que este martes volvió después de haber esperado ayer toda la mañana a que la atendieran. “Ayer estuve desde las 6 de la mañana y los empleados estaban en una reunión para decidir qué iban a hacer porque se estaban solidarizando con sus compañeros que habían sido despedidos. Nos decían que iban a ver si nos atendían de a poco pero después decidieron atender solo a los que tenían turno. Así que estuve hasta las 11 y hoy he vuelto pero veo que hay más gente que ayer”.

“Si hoy no me atienden ya no puedo hacer nada porque los demás días trabajo. No puedo seguir faltando. Por la página uno intenta hacer los trámites pero siempre está caída, colapsada, siempre tienen un problema”, señaló. En relación a los despidos se mostró de acuerdo y en línea con el discurso oficial aseguró que “deben ser todos ñoquis”.

Por su parte, Beatriz fue con turno a realizar el trámite para renunciar al monotributo social y expresó a MDZ que se enteró esta mañana del conflicto. “Lo mismo me vine para ver si me atendían porque lo tengo de antemano”, dijo. En cuanto al funcionamiento de la Anses, la mujer aseguró que “siempre me han atendido bien y el tema de los despidos parece injusto”, concluyó.

Para este próximo miércoles se espera un paro total de actividades, surgido desde las asambleas de base y convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI). El paro completo de actividades tendrá una movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la sede de Anses de Avenida Córdoba al 720.

Así está Anses ahora