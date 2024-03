Juntan firmas para evitar la ola de despidos en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Fundada en 1810, en manos de la Primera Junta en el marco de la Revolución de Mayo, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno se reconoce como una de las más importantes del país. En más de doscientos años de historia, la institución argentina resguarda miles de libros que representan a las distintas ideas y épocas que atravesó nuestro país, siendo fundamental para nuestra cultura.

A pesar de la importancia educativa, histórica y cultural que contienen las obras de la Biblioteca Mariano Moreno, el anuncio por parte del Gobierno Nacional acerca del despido de más de 70.000 empleados del Estado atemoriza a los propios trabajadores de la casa de los libros. Durante la tarde del martes, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó la inminente ola de despidos que abarcaría a distintas áreas estatales, incluidas las educativas como lo es la BNMM, en el marco del plan de recorte de gastos.

Tras ello, cientos de empleados del establecimiento -que ahora depende del Ministerio de Capital Humano-, escritores, periodistas, investigadores y artistas, como, así también, ciudadanos en general, impulsaron una petición en contra de los despidos y en defensa de la biblioteca ubicada en el barrio porteño de Recoleta. En menos de tres días, la petición, cargada en un formulario virtual, ha reunido más de diez mil firmas de intelectuales hasta el momento, entre las cuales destacan personalidades como Beatriz Sarlo, Felipe Pigna, Claudia Piñeiro, Cecilia Roth, Rita Cortese, Guillermo Martínez, Dolores Reyes y Mariano Plotkin.

La biblioteca está ubicada en calle Agüero 2502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: X /Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Qué dice el documento de petición de firmas

“Las y los abajo firmantes -personas que trabajamos, producimos, consumimos y disfrutamos de la cultura en todas sus expresiones- nos manifestamos en defensa de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, cuyo quehacer y funcionamiento está siendo vulnerado por estos días, en el marco de un ataque gubernamental sistemático a la cultura, la ciencia y la educación argentinas”, se puede leer al inicio del comunicado, que continúa: “La hoy Biblioteca Nacional, la institución cultural más antigua del país, precede, incluso, a la Nación Argentina. Por eso, entre otras cosas, es la memoria -nuestra memoria- la que está en riesgo”.

La petición enumeró, además, a los directores destacados que tuvo la Biblioteca Nacional Mariano Moreno a lo largo de su existencia. Entre ellos, célebres escritores como Jorge Luis Borges, Paul Groussac y Horacio González tuvieron el honor de llevar adelante la gestión del establecimiento, con el fin de “registrar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental que posee”.

“Por todo esto y, en vista del congelamiento del presupuesto institucional y de los anunciados despidos de muchos de sus trabajadores -medidas que, de concretarse, ponen en riesgo el funcionamiento de la entidad y el mantenimiento de sus colecciones-, nos dirigimos a las autoridades pertinentes –al presidente de la República Argentina, Javier Milei; a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello; al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli y a la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto Pérez– para solicitarles la urgente revisión de esta situación en favor de la identidad nacional y el bien social”, solicitaron.

El comunicado que redactaron los empleados de la biblioteca para pedir firmas en contra de su despido. Foto: Captura

“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre y mujer no conocen lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”, concluyeron.

Paralelamente, en los sitios oficiales de la Biblioteca Nacional no se declara nada al respecto de los despidos, mientras que el último comunicado que lanzaron fue el siguiente: “Informamos que la Biblioteca Nacional permanecerá cerrada del 28 de marzo al 2 de abril inclusive debido a los feriados nacionales”. Lo mismo sucede con el Ministerio de Capital Humano, que todavía no ha dado declaraciones tras la petición que suma más de diez mil firmas.