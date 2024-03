Cerraron las oficinas de Anses en Mar del Plata por la ola de despidos

Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzaron a sufrir una ola de despidos en los principales centros urbanos del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, y localidades costeras. En Mar del Plata, Batán y Miramar directamente cerraron las oficinas y los empleados realizan asambleas para evaluar los pasos a seguir.

Una de las dependencias ubicada estratégicamente en la periferia marplatense, donde nuclea los trámites de una decena de barrios, se encontró este lunes con 13 despidos, de una planta de 18.

Según informaron portavoces gremiales, los afectados no pudieron fichar con su huella digital y sus ingresos al sistema fueron bloqueados, sin recibir ninguna información oficial del organismo que conduce desde fines de febrero pasado, Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini.

La suspensión de la atención que se extendió a gran parte de la costa bonaerense postergó miles de trámites de personas que reclaman de ayuda estatal.

Una de las leyendas que colgaron en las oficinas - Foto: MDZ

"Los compañeros que entraron a fichar no pudieron hacerlo ni ingresar al sistema en sus computadoras. No les llegó ningún telegrama ni tenemos a quien remitirle estos inconvenientes. No hay autoridades designadas ni jefes intermedios", alertó Mariela Santamaría, delegada de la oficina de Anses del barrio Regional, que sufrió el porcentaje mayor de despidos.

En dicha dependencia, donde quedaron apenas cinco empleados, ya no tienen capacidad de funcionamiento y, según explican los involucrados, quedaron áreas vacantes ligadas a temas extremadamente sensibles como es el caso de jubilaciones.

La nueva oficina de la Anses había sido inaugurada en septiembre de 2023 en el predio del hospital Regional, ubicado en Juan B. Justo al 6700, y abarca a unos 70 mil beneficiarios de distintos barrios de la zona, como José Hernández, Las Lilas, Regional, Las Heras, Autódromo, Belgrano, Don Emilio, Parque Palermo, Las Américas y Belisario Roldán.

Allí se concretaban 300 trámites diarios y era una de las oficinas descentralizadas con mayor atención, a vecinos, pacientes del hospital, escuelas y jardines de la zona.

Muchos vecinos se acercaron a brindar el apoyo a los trabajadores, entre los cuales reconocen a muchos promotores de salud que salieron a concretar trámites casa por casa de personas que los solicitaban y, por ejemplo, no tenían conectividad durante la pandemia de coronavirus.

Entre estos despedidos se encuentran trabajadores en planta permanente con cinco años de antigüedad, los cuales no recibieron ninguna información de la decisión intempestiva la cual se enteraron al llegar a sus puestos de trabajo. Los trabajadores recomendaron a los vecinos los trámites digitales hasta que reabran las oficinas - Foto: Anses

A pesar del despido, según supo MDZ, la mayoría tomó la decisión de seguir en sus puestos hasta que se les informe lo contrario de forma oficial y sean debidamente notificados.

Según advierten los trabajadores, todas las directivas surgen del seno del nuevo director ejecutivo, que aseguran que "también despidió a la misma gente que tomaron -cuando asumió Javier Milei- para delinear los planes de achicar el organismo estatal".

Los despidos en el seno del organismo ya superan el millar, a nivel nacional, y son muchísimas las dependencias donde se bajó la persiana metálica y se colocaron carteles con las leyendas: "Asamblea permanente", "Oficina con despidos", entre otros. "No estoy, fui despedida sin causa", pegaron en algunos monitores.

No obstante, desde diciembre a esta parte se redujo la atención en estas oficinas ya que se cortaron de cuajo los créditos, que arbitró Sergio Massa como ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, y "se redujeron las becas Progresar", enumeró Santamaría.

"Esto tiene que ver con el trabajo y con los derechos de ciudadanía, por eso emprendimos un plan de lucha en todo el país hasta que reincorporen a todos los despedidos. En Anses no sobra nadie", reclamó la gremialista.

Las internas en la conducción de la Anses

Cabe remarcar que la directora de Anses hasta diciembre de 2023 fue la dirigente del kirchnerismo marplatenses, Fernanda Raverta, que antes fue ministra del gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, quien compitió mano a mano en las últimas elecciones con Guillermo Montenegro.

Ya con Milei en el poder se especuló con que pueda asumir Carolina Píparo, que venía de competir en la Provincia de Buenos Aires, pero finalmente se inclinaron por el nombre de Osvaldo Giordano, ex ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba, quien salió eyectado en medio del fracaso de la “ley ómnibus”, y cuando su esposa, Alejandra Torres, votó negativamente. Fernanda Raverta, la marplatense ex directora ejecutiva de la Anses - Foto: Télam

En sus habituales entrevistas televisivas, el jefe de Estado acusó a su antiguo funcionario de "dormir con el enemigo", ante la votación por la negativa de la diputada -en lo particular- entre otras acusaciones.

En un extenso posteo en la red social "X", Giordano cuestionó la asociación que se hizo sobre su desempeño y la postura en el recinto de su pareja.

“Se me convocó por motivos exclusivamente profesionales. En lo personal, me entusiasmó la oportunidad de replicar a escala nacional los logros que alcanzamos en la modernización en diferentes áreas del gobierno de Córdoba. La única meta era transformar la gestión de uno de los organismos públicos más relevantes de la Argentina. En ninguna instancia mi incorporación a la Anses formó parte de un acuerdo político, ni mucho menos un condicionante para mi pareja en su rol como Diputada. Pretenderlo implica subestimar su trabajo, el mío y el de los integrantes de mi equipo”, explicó en redes sociales.

Finalmente, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, puso en funciones al nuevo director ejecutivo de Anses, Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini.

Ambos mantuvieron una reunión de trabajo en la sede central del organismo previsional, donde reafirmaron los lineamientos de gestión marcados por el presidente de la Nación, Javier Milei, y las políticas implementadas desde esa cartera en particular.