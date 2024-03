Anses: ante los despidos, anticipan demandas al Estado y medidas de fuerza

Hay alrededor de 7.000 despidos en todo el país en dependencias estatales. En Mendoza serían 600, aproximadamente, hasta el momento. Además de Anses (Administración Nacional de Seguridad Social), los despidos son en los CDR (Centros de Atención del Ministerio de Desarrollo Social), Agricultura Familiar, Conicet, Iosfa (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas), el CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Particularmente, en Anses Mendoza se registran 28 despidos desde el mes pasado. Este lunes 25 de marzo se comunicaron 5 despidos más y durante la mañana los trabajadores cerraron las puertas de las sucursales como medida de fuerza. Al respecto, Roberto Macho, Secretario General de ATE (Asociación de Trabajadores Estatales), dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM. Además, se refirió a la reapertura de paritarias estatales para el miércoles 3 de abril.

Paritarias

Roberto Macho, expresó que “estaba pactado sentarnos esta semana que viene. A partir del 3 nos toca a nosotros. Se van a discutir los hechos paritarios en cuanto a lo que sería salario y condiciones laborales”. Y agregó: “Queremos plantear que esta paritarias nos encuentra en medio de un proceso de un espiral inflacionario impresionante en el país, y su impacto en el salario de todos los trabajadores, fuertemente, aquí en la provincia de Mendoza. En cada paritaria, si no se contempla el hecho de la devaluación y los índices de inflación que hay actualmente, no se va a llegar a discutir las necesidades reales de los trabajadores”.

El titular de ATE dijo que “un trabajador que estaba en noviembre del año pasado cobrando determinada cantidad de montos, hoy son ínfimos” y que “hay que poner sobre la mesa cuál ha sido la inflación y la necesidad de los trabajadores que están cobrando entre $300.000 y $350.000, y menos también. Hablo de trabajadores provinciales con una carga horaria de 40 horas semanales a quienes les llegan boletas de luz de $60mil. No es ajeno lo del trabajador estatal a lo que está sufriendo toda la población”.

Para da un marco más completo sobre las paritarias y su relación con la inflación, Roberto Macho explicó: “Estamos haciendo un estudio que hemos mandado a corroborar. No solamente inflacionario, sino de la pérdida del poder adquisitivo a base de la recaudación que tiene el Gobierno de la Provincia de Mendoza. Una cosa es lo que dice el gobierno por los medios, pero otra cosa son los números reales publicados en el Boletín Oficial, y la cara real de los números a nosotros no nos da lo mismo. Un trabajador hoy está en condiciones de pedir un 60%, un 70% de aumento salarial para los próximos tres meses”. Se habla de tres meses porque “las paritarias ahora se están dando trimestralmente”. Además planteó que tiene que “cambiar la base de cálculo para que sea mes a mes porque la inflación no la hacen con una base de cálculo de diciembre, sino que la hacen al mes pasado. Así sucesivamente con todo, es todo acumulativo excepto los salarios que estamos teniendo en este momento”.

Macho aseguró que "este gobierno tiene las provisiones necesarias para aumentar el salario y que aumente el consumo en la provincia de Mendoza. El 22% del consumo interno en la provincia de Mendoza, lo producen los trabajadores estatales, tanto provinciales como municipales. No son los trabajadores estatales los que van acumulando dólares debajo del colchón. Al no haber consumo ni el kiosquero está vendiendo, tienen pérdidas, los trabajadores no llegan a fin de mes, ni a mediados de mes siquiera. Esto es lo que se va a plantear en la paritaria".

Despidos en Anses

El dirigente de ATE comentó que "con la publicación del Boletín Oficial de esta mañana, a nivel nacional, hablamos de arriba de 7.000 despidos. En la provincia de Mendoza, según el Boletín Oficial, estamos haciendo el relevamiento y serían 600 los puestos de trabajo que se perderían, entre ellos está el Anses, los CDR, Agricultura Familiar, CONICET, Iosfa, el CNRT y la Anmat. Eso perjudica a Mendoza y por eso mismo mañana (martes) se van a concentrar y a discutir los compañeros en la asambleas, como una medida de acción directa, donde estaba Agricultura Familiar, frente a la Municipalidad de Capital". Particularmente Anses "va a hacer medidas de fuerza, hoy comenzó con las medidas de acción directa. Son 28 los despidos que hubo desde el mes pasado a hoy. Hoy se han comunicado cinco despidos más".

Roberto Macho aseguró que los trabajadores despedidos se enteran "por mensaje de texto, por mail o, como en Desarrollo Social, directamente dejan de pagar el alquiler de la reparticiones y quedan en la calle cuando van a trabajar. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei. Considerar al trabajador como una persona, sería digno. No que nos traten como una basura, o como perros". Y agregó que se trata de "personas que hace 13 años están trabajando, contratados y en Artículo 9, que son los precontratos hace 11 años. El gobierno anterior, de Alberto Fernández no los pasó a planta, el gobierno de Mauricio Macri tampoco los pasó a planta, el gobierno kirchnerista tampoco los pasó a planta".

Con el cierre de estas delegaciones, el Secretario General de ATE se preguntó: "¿Cómo damnifican a la población mendocina?. Esa discusión la tiene que dar el gobernador de la provincia. Cornejo no puede dejar que un presidente haga con los mendocinos lo que quiera. Cerrando agricultura familiar, por ejemplo, ¿a quienes perjudica? A todos los puesteros, a todos los agricultores de la provincia de Mendoza".

Por otro lado, Macho explicó que la forma que tienen estos despidos tienen que ver con contratos que no se renuevan y que esto puede significar diversas demandas al Estado, y dijo: "Entran por la ley de contratos de trabajo. Ahí, obviamente, te vas a una demanda concreta porque la patronal ni siquiera notificó con el mes, o con los dos meses de anticipación que se requería. Por otro lado, los Artículo 9 y los trabajadores de planta permanente que han echado sin previo aviso. Ahí te vas a otro concepto de litigar en las Cortes para que reincorporen al trabajador que ha sido despedido injustamente".

Roberto Macho aclaró que, en caso de no ser notificado por ningún medio, una vez que pasa un mes "queda efectivamente despedida la persona. Cuando metes un amparo, o cometes un hecho irregular laboralmente, lo tomás a base de una carta documento que te llega que estás despedido, vas al abogado y haces todo el trámite. Y la otra cuando, efectivamente, no te pagan tu salario. El 90% de los despidos del gobierno de Milei no han sido notificados. Directamente dejaron de cobrar, o las reparticiones están cerradas. Se enteran por mail o mensaje de texto. Se vienen litigios contra la República Argentina. Esto es culpa de la mala gestión y de no conocer cuáles son las vías administrativas, o de no saber qué es lo que hace un trabajador en la República Argentina porque los trabajadores tienen un rol fundamental en el crecimiento y en la producción de nuestra Argentina".

Escuchá la entrevista completa