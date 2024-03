Alarma por la aparición de serpientes en algunos departamentos de Mendoza

En Mendoza hay diversas especies animales que pueden ser potencialmente peligrosas para las personas ocasionando la muerte en algunos casos. Muchas de ellas, habitan zonas lejanas a la Ciudad, en lugares donde hay poco o nada de movimiento como en el Pedemonte pero durante los últimos diez días han comenzado a aparecer en zonas urbanas de Luján de Cuyo y Maipú.

Durante la mañana de este lunes, en la calle Sáenz Peña y Evans, cerca de la plaza departamental de Luján de Cuyo, policías y bomberos atraparon una víbora de gran tamaño. Muchos usuarios se animaron y comenzaron a publicar imágenes de serpientes que aparecieron en los últimos días en Maipú y La Puntilla, Luján. “La Puntilla, hace 10 días”, mostró Pablo Vargas a lo que se sumó la foto de Nacho Ragona comentando que la semana pasada su madre encontró “esta hermosa culebra en su casa en Maipú”.

El exministro de Salud, Aldo Sergio Saracco, Magíster en Toxicología, advirtió en un comentario de X que la víbora encontrada en Luján no está en su hábitat natural. Es decir que, no es autóctona de la provincia y podría haber sido soltada con o sin intención. “Es una Yarará que impresionaría ser una (Bothrops alternatus) yarará grande o víbora de la cruz. Donde la encontraron no es su hábitat natural. Se le habrá escapado a alguien? En Mendoza si tenemos la yarará chica (Bothrops diporus) y la yarará ñata (Bothrops ammodytoides)”, aseguró.

La culebra encontrada en Maipú. Foto: @Nacho_mza

Por su parte, Lucas Arias, guardaparque de Mendoza, sostuvo que esto se debe al avance sobre el Pedemonte. “Por estas cosas no hay que seguir avanzando sobre el Pedemonte. Le van sacando hábitat y los desplazan. Por eso la fauna autóctona aparece en las ciudades”, expresó. En el mismo sentido, El veterinario Facundo Margarit, diplomado en atención clínica y quirúrgica de animales de compañía no convencionales y exóticos de zoológicos, explicó a MDZ que “debido al gran movimiento demográfico que se vive hoy en día en la provincia, los animales nativos, cada vez pierden más sus nichos ecológicos. Esto hace que cada vez estos animales tengan contacto más directo con la población humana”.

El problema radica en que el contacto entre estos animales, los humanos y las mascotas puede producir accidentes, “por mordeduras o picaduras de animales ponzoñosos (ósea, no venenosos) y animales venenosos. Estos últimos en muchos casos pueden poner en riesgo de vida a los seres humanos y a nuestros animales de compañía (perros y gatos)", señaló Margarit. Si bien los ataques de este tipo de animales generalmente son accidentales, ya que, no son agresivos en sí mismo sino que muerden al sentirse amenazados, hay algunos que son potencialmente peligrosos. A grandes rasgos, estos animales son los arácnidos y serpientes, sostiene Margarit. "Los ofidios (serpientes) hay muchas que no son venenosas (araña rosilla, falsa coral) y las más peligrosas y venenosas que encontramos son la yarará, cascabel y coral verdadera".

¿Cómo actuar en caso de la aparición de uno de estos animales en el hogar?

Ante la aparición de este tipo de animales en el hogar, lo primero que hay q hacer, detalla Margarit, es intentar ahuyentarlos pero no con contacto directo. "No nos olvidemos que todos estos animales están escapando de un desastre Natural, los incendios, y debido a pérdida de su ecosistema entran en nuestros hogares al resguardo. Ósea están nerviosos, asustados pero no significan que sean agresivos", afirma el especialista.

Es fundamental identificar al animal en caso de un accidente.

Foto: Shutterstock

Sin embargo, esto no quiere decir que no ataquen, ya que pueden hacerlo si se sienten amenazados. Por ello, el especialista recomienda que "si es posible identificar la especie, y esta se trata de un animal muy peligroso, lo ideal es no intervenir y pedir ayuda a la dirección de fauna, bomberos, policía rural o alguna persona idónea en el manejo de estas especies".

Los accidente suelen pasar de forma abrupta y sin previo aviso. En caso de ocurrir, "lo más importante es identificar el animal que nos pico o nos mordió, ya que de eso depende el tratamiento a seguir. No hay que entrar en pánico, mantener la calma y pedir ayuda. No hay q hacer torniquetes, chupar el veneno. Tendríamos que ir al centro de salud más cercano a pedir ayuda. Dónde nos darán primeros auxilios y seremos derivados a hospitales especialidades en este tipo de intoxicaciones. En el caso de Mendoza, el Hospital Lencinas", indica Margarit.

Recomendaciones para tener en cuenta en los hogares

Para prevenir los accidentes con este tipo de animales, en primer lugar, lo ideal es "evitar acumular maderas, ladrillos, chatarra, leña, resto de poda, etcétera", señala el experto. En segundo lugar, tener un "buen mantenimiento de nuestros jardines, cortar el pasto y eliminar la maleza, tener buenos cercos perimetrales, airear y ventilar la casa, y tener orden en nuestra vivienda a fin de evitar que usen nuestros hogares como refugios".

Limpiar los jardines y despejar de ramas y hojas las calles es fundamental para evitar la aparición de estos animales. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Otras recomendaciones para evitar que estos animales se refugien en nuestro hogar luego de los incendios del fin de semana son las siguientes: