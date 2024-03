Psicología del dinero: los mejores hábitos para generar riqueza

Dicen por ahí que cuando uno muere y sobra dinero, hiciste mal las cuentas. Disfrutar los momentos parece que no tiene que ver con el ahorro. También se afirma que el dinero no hace la felicidad…pero calma los nervios. Entre no guardar y tener, existe una distancia que no resulta proporcional a ningún cálculo posible. Dos temas nos impactan a todos por igual, nos interesen o no: la salud y el dinero. Para la salud, existen instituciones públicas y privadas que velan por ella pero los costos son altos y actualmente la salud de todos los argentinos se encuentra en riesgo. Para la gestión del dinero queda relegada a nuestra responsabilidad. Morgan Housel es un analista económico, columnista del Wall Street Journal y autor de “La psicología del dinero” (2024, Editorial Planeta) donde escribe y enseña diferentes variables sobre la riqueza y felicidad.

En la psicología del dinero, de acuerdo Housel, existen hábitos y conductas que facilitan no sólo generar riqueza sino, más importante aún, conservarla. Pero no se trata de una publicación de consejos porque él mismo afirma que no puede decir lo que uno tiene que hacer con el dinero. Se declara de modo socrático que solo sabe que no sabe nada sobre el tema: “No sé qué es lo que

quieres. No sé cuanto lo quieres. No sé por qué lo quieres”. Y esto es lo que resulta más atractivo de esta publicación: sabe qué cosas tienden a funcionar pero todos nosotros podemos llegar a tener conclusiones distintas a lo que puede ser adecuado para cada uno de nosotros.

A partir de esas premisas, las recomendaciones no sobran y sin embargo, se ajusta a breves recomendaciones que pueden ayudar a despertarnos para tomar mejores decisiones con respecto al dinero:

Esforzarse al estado de humildad: las cosas nunca son ni tan buenas ni tan malas como parecen. Riesgo y suerte pueden ir de la mano pero debemos centrarnos en las cosas que podemos controlar.

las cosas nunca son ni tan buenas ni tan malas como parecen. Riesgo y suerte pueden ir de la mano pero debemos centrarnos en las cosas que podemos controlar. Menos ego igual a más riqueza: da igual cuanto se gane. Nunca se puede acumular riqueza a menos que se ubique un límite a la diversión que se obtiene con el dinero.

da igual cuanto se gane. Nunca se puede acumular riqueza a menos que se ubique un límite a la diversión que se obtiene con el dinero. Gestionar bien el dinero permite dormir bien por la noche: ahorrar un porcentaje de tus ingresos por mínimo que sea.

ahorrar un porcentaje de tus ingresos por mínimo que sea. Mejorar inversiones posibles: y eso sólo se hace con la utilización del tiempo que termina acercando lo que la gente merece.

y eso sólo se hace con la utilización del tiempo que termina acercando lo que la gente merece. Las cosas que uno hacer en relación a una inversión posible: pueden salir mal: así es como funciona el mundo. No pasa nada por tener una parte de mala inversión (sólo una parte claro).

pueden salir mal: así es como funciona el mundo. No pasa nada por tener una parte de mala inversión (sólo una parte claro). Emplear el dinero: para obtener un mayor control del tiempo personal. Es la capacidad de hacer lo que uno quiere realmente hacer, cuando quieras, con quien uno quiera, durante el tiempo que quieras. Esto es el mayor dividendo que existe en las finanzas.

para obtener un mayor control del tiempo personal. Es la capacidad de hacer lo que uno quiere realmente hacer, cuando quieras, con quien uno quiera, durante el tiempo que quieras. Esto es el mayor dividendo que existe en las finanzas. Ser amable y menos ostentoso: conseguir respecto y admiración no se lo obtiene por tener más cosas de las que uno puede llegar a utilizar.

conseguir respecto y admiración no se lo obtiene por tener más cosas de las que uno puede llegar a utilizar. Ahorrar: así de claro. la vida de cualquiera es una cadena continua de sorpresas. Los ahorros que no están destinados a algo en particular son una cobertura contra lo inevitable.

la vida de cualquiera es una cadena continua de sorpresas. Los ahorros que no están destinados a algo en particular son una cobertura contra lo inevitable. Definir el costo de éxito: y convencerse de que hay que pagarlo: porque nada de lo que merece la pena es gratis.

y convencerse de que hay que pagarlo: porque nada de lo que merece la pena es gratis. Considerar: márgenes de error.

Evitar los extremos: al tomar decisiones financieras.

al tomar decisiones financieras. Respetar el caos: no hay una única respuesta correcta. Sólo la respuesta que le funcione a cada uno. Se continúa pensando que un momento de crisis es un momento de oportunidades.

Qué puede decir el psicoanálisis acerca del dinero? ¿Puede estar de acuerdo con estas recomendaciones? ¿Qué piensa Freud o Lacan de ello?

Interrogantes que pueden ser respondidos en una próxima columna.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.