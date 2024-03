Una senadora kirchnerista prejuzgó al rabino de Javier Milei y fue fuertemente repudiada

La senadora catamarqueña aliada con el kirchnerismo, Lucía Corpacci, fue foco de repudios tras ser acusada de tener "una actitud prejuiciosa" durante la comisión de acuerdos en la Cámara Alta frente al candidato a Embajador Argentino en Israel, Axel Wahnish. Luego de que dijera que el rabino defendería los intereses de Israel antes que los argentinos, se calificaron sus dichos como un acto de antisemitismo.

Tanto el Foro Argentino Contra el Antisemitismo como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) apuntaron contra la legisladora, argumentando que "acusó a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo, que a los intereses de sus propios países".

Este escenario tuvo lugar el jueves en horas de la noche durante el nombramiento de los encargados de las embajadas del mundo. Y fue el Centro Simon Wiesenthal de Latinoamérica la organización que hizo eco de lo ocurrido, oportunidad en la que no solamente rechazaron la actitud de la senadora, sino que también la calificaron de "deplorable".

Los dichos "antisemitas" de la senadora Corpacci

Durante la jornada, Corpacci dijo: "Lo primero que quiero decir es que a todos nos duelen los muertos en situaciones de violencia, sean del país que sean. Es muy importante dejar eso en claro, como también es importante dejar en claro que usted va a ser embajador argentino en Israel. Argentino. Argentina es un país, un territorio de paz".

Tras reiterar en esta idea, concluyó: "Por lo tanto, cualquier decisión que se tome nos pone en situación de debilidad y de conflicto a todos los argentinos. Y eso es algo que usted tiene que tener muy en claro. Porque vuelvo a repetir, usted no es embajador de Israel en Argentina, es embajador de Argentina en Israel".

Corpacci es senadora nacional y presidenta del Partido Justicialista de Catamarca.

"Yo soy argentino. Usted es argentina, ¿no? Mis padres son argentinos, mis abuelos son argentinos. Fui a escuelas públicas y me crié en este país. Tengo bien claro mi misión y tengo bien claro que yo soy un ciudadano argentino que paso a representar los intereses y los beneficios de Argentina. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué tuvo que hacer esa aclaración?", le retrucó el rabino de Javier Milei.

A pesar del cuestionamiento de Wahnish, no se permitió una réplica con la senadora, así que él mismo cerró: "Yo tengo claro mis intereses y personalmente no me queda del todo claro por qué habría que aclarar esa diferencia. Obviamente, todas las decisiones que vamos a tomar, yo no soy una persona aislada, Argentina tiene un gobierno, un gobierno democrático y este gobierno funciona en equipo con ministerios, con poderes legislativos, judiciales, ejecutivos".

El Centro Simon Wiesenthal de Latinoamérica, en este sentido, apuntó contra la funcionaria y su provincia: "Rechazamos la actitud prejuiciosa de la senadora Lucía Corpacci, poniendo bajo sospecha de doble lealtad al candidato a Embajador Argentino en Israel propuesto por el ejecutivo. Quizás por eso Catamarca sea una de las 4 provincias que aún no han adoptado la Definición de Antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA)".

Por su parte, al día siguiente fue la DAIA emitió un comunicado al respecto de la actitud de Corpacci: "Constituye una extranjerización, lo cual conforma uno de los ejemplos concretos de la definición de antisemitismo de la IHRA y que fuera adoptada por la Argentina: 'Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo, que a los intereses de sus propios países'".

Quién es el rabino al que se enfrentó Corpacci

Shimon Axel Wahnish es el rabino de Javier Milei, designado como embajador argentino en Israel por el mismo presidente días después de que ganara el balotaje. Se trata de un prestigioso integrante de la comunidad judeo marroquí.

En los viajes que ha hecho el mandatario, este le ha enseñado la Tora y se convirtió, de esta manera, en su guía espiritual. Para Milei, es una persona que lo orienta, acompaña y ayuda mucho como lo hace su hermana, Karina Milei, mano derecha y mente maestra del Gobierno.