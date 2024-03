Tadeo García Zalazar redobló la apuesta tras el anuncio de los vouchers y reclamó por 14 obras nacionales paradas en escuelas

El ministro de Educación, Cultura e Infancias y también titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, pone constantemente en agenda la situación educativa actual del país y de la provincia. Días atrás, el mandatario compartió en sus redes sociales un comunicado en el que le pedía al presidente Javier Milei incluir la Educación dentro de los 10 puntos que se debatirán en el Pacto de Mayo.

Otros dos episodios que tienen como protagonista al ministro tienen que ver con la presentación que realizó en en la Legislatura de dos proyectos para fortalecer el financiamiento del sistema educativo: el Régimen de Extinción de Dominio y la creación del Fondo Permanente de Infraestructura Escolar. Y por otro lado, la noticia que mantiene alerta a las instituciones privadas, es el subsidio a los estudiantes de dichos establecimientos, más conocido como "vouchers educativos". Al hacer referencia a eso, sostuvo que se necesita ayuda nacional en 14 obras en escuelas (con financiamiento de Nación) que hoy están frenadas.

Tadeo García Zalazar dialogó con MDZ Radio 105.5 FM e indagó acerca de estos tres ejes que envuelven a la ámbito educativo de Mendoza.

La Educación dentro del Pacto de Mayo

En relación a la petición que realizó en sus redes sociales, comentó: "No hay ninguna respuesta oficial del Gobierno nacional. Ese documento que ha circulado esta semana está firmado por más de 40 organizaciones no gubernamentales, asociaciones de escuelas de toda índole, hemos adherido varios ministros de educación de distintas provincias, pero no hemos tenido una respuesta oficial hasta el momento".

"La base del documento es que se incorpore como uno de los puntos del Pacto de Mayo. Para nosotros debiera estar en primer lugar, pero tiene que ser uno de los puntos del pacto que convoca el Presidente para mayo. El documento es bastante crítico en el sentido de que es necesario que la inversión educativa no se desacelere o no baje, sino todo lo contrario, que se incremente, porque los resultados tanto de Argentina como de América Latina dan que hay un proceso negativo en todas las pruebas internacionales en Argentina", agregó.

Y señaló que "ya hemos sido superados por Chile, Uruguay, Brasil, entonces esto genera señales de alerta, sobre todo en temas de alfabetización y concretamente en lengua y matemática. Hay que revertir eso con mucha inversión en infraestructura, en capacitación y formación docente, en sueldos dignos para los docentes y también para reactivar aquellas leyes nacionales que hoy no se están cumpliendo".

Proyectos para fortalecer el financiamiento del sistema educativo

El ministro mendocino explicó los dos proyectos que presentó en la Legislatura: "El proyecto nuevo más grande es el Fondo de Inversión Educativa, en conjunto de que la Constitución permite que así sea, que los bienes que tiene la Dirección General de Escuelas (DGE), obtenido de herencias vacantes. Para explicar, cuando hay una propiedad que no tiene herederos, esa herencia vacante va a la Dirección General de Escuelas. Obviamente se hace un análisis de terrenos, si la superficie, la medida, la ubicación no sirven para hacer una escuela, un jardín maternal o algo que tenga que ver con nuestra área de incumbencia, la idea es que pueda ser rematado y el fondo se va a invertir justamente en la construcción y equipamiento de nuevas escuelas".

"Hoy hay tres cosas que no suceden, que están en el proyecto de ley. La primera es que los fondos van a rentas generales. Acá lo que estamos ofreciendo es que el Fondo no vaya a renta general, sino que vaya exclusivamente a construcción y equipamiento de escuelas. El segundo punto es que no estaban contempladas las herencias vacantes que no fueran bienes inmuebles. Puede ser un automotor, puede ser una caja fuerte de seguridad en un banco, y lo que incorpora el proyecto es que hay una figura, que ya existía pero se se reactiva para estos otros casos, que es que aquella persona que informe una herencia vacante que no haya sido detectada por el Estado, una vez que sea rematada o que sea valuada, puede acceder hasta un 15% de una recompensa por esa información de una herencia vacante o de un bien inmueble o no inmueble que se pueda incorporar a este a este fondo. Entonces, las tres cosas nuevas serían la constitución del fondo con fines específicos para financiamiento de escuelas y equipamiento, la incorporación de otros bienes que no son inmuebles y la figura de la persona informante que puede tener una recompensa si esa información resulta valedera", sumó.

Y detalló que "hay 40 herencias que ya están identificadas y que no son inmuebles aptos para construcciones de escuelas por su superficie, por su tamaño o por su ubicación. En ese caso, la idea es que haya un procedimiento de subasta pública, que ya está estipulado, y en algunos casos también se puede arrendar o alquilar. Entonces, de esta forma la idea es que nosotros estimamos que al menos podríamos tener un ingreso anual de unos 4 mil millones de pesos entre todos estos inmueble, ya sea fruto de todo el arrendamiento". Tadeo Garcia Zalazar charló con MDZ Radio 105.5 FM

Además, continuó mencionando que "en el segundo proyecto de la extinción de dominio recordamos aquellos bienes que cuando no hay una fundamentación legal y que han sido fruto de la corrupción o de un hecho delictivo, pasan a dominio del Estado, se rematan y luego el fondo de eso va la Dirección General de Escuelas. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con la casa de de Lobos, es que han fracasado dos remates, entonces hay un cambio en esa normativa que dice que fracasado el primer remate, el juez puede disponer inmediatamente que pase a la Dirección General de Escuelas para que sea utilizado también para un fin educativo".

Vouchers educativos

Por último, Tadeo García Zalazar opinó sobre la implementación del subsidio presentado por el Gobierno nacional: "Sacar un voucher para subsidiar una cuota de un grupo de escuelas que todavía inciertamente no sabemos cuántas son, es una ayuda, pero no es la solución al gran problema de financiamiento educativo y a las otras urgencias que tiene el sistema. Por ejemplo, que haya 14 obras de escuelas paradas de financiamiento nacional en este momento".

"Entonces, ante eso, nosotros no nos quedamos quietos, hacemos esto del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Escolar y de Equipamiento de Escuelas, esperamos que eso compense una parte y podamos empezar a reactivar esas obras que eran de carácter nacional. La solución de fondo tiene que ver con el financiamiento educativo", cerró.

