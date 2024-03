Paro de repartidores: detalles de cómo será la medida en Mendoza

El próximo sábado se llevará a cabo un paro nacional de repartidores de Pedidos Ya. La medida será desde las 20 hasta las 00 horas. Mendoza está incluida y Alberto Varela, vocero de Pedidos Ya, habló en MDZ Radio 105.5 FM sobre la situación particular en la provincia, los motivos del reclamo y cómo afectaría la medida a los usuarios.

Varela comenzó con una aclaración "porque hay influencers, tiktokers o youtubers que desinforman sobre lo que vamos a hacer mañana. No estamos con ningún partido político, ni sindicato. Esto es una protesta solamente hacia la empresa de repartidores independiente de toda la Argentina". Y agregó que esto se debe "en primer lugar, a que somos monotributistas, somos independientes, no nos interesa tener un sindicato. En otras ciudades se ha formado asociación civil sin fines de lucro compuesta por los mismos cadetes, que acá en Mendoza también ya estamos en ese camino".

Alberto Varela dijo que "el motivo de la protesta es, primero tener un contacto directo con la empresa. Para reclamar algo lo hacemos por escrito, se llama ticket en la plataforma, donde tenemos una respuesta automática. Solicitamos que se pueda tener un diálogo, que haya oficinas donde las personas designadas por la empresa que representen a cada ciudad puedan llevar las inquietudes o los problemas que tengan los cadetes".

Varela comentó algunos de los principales problemas que tienen cotidianamente: "Tenemos problemas con la aplicación que, a veces, falla. Pedidos Ya trabaja con ranking, estamos rankeados. Se va ganando de acuerdo al esfuerzo, a como uno trabaje, etc. Si uno está en un ranking bajo, un ranking 5, contás con un solo turno para trabajar por día y hay que ponerse a buscar a ver si alguien suelta turno. La diferencia con la categoría 1, ranking 1, es que el día que le toca elegir turno, tiene turno todo el día. Puede elegir desde la mañana hasta la noche". Explicó que tienen un salario fijo ya que "no somos empleados de Pedidos Ya. Tenemos ganancias, como tercerizados, como monotributistas por cada envío un monto de ganancias. El valor mínimo es de $500 y algo, a partir de ahí se va sumando el kilometraje".

Además, Varela se refirió al aumento que están pidiendo: "No podemos pactar nada porque no tenemos contacto con la empresa. Las veces que hemos pedido aumento, lo hemos hecho por intermedio de ticket y hemos tenido resultados. Pero ya hace dos meses que tuvimos dos subas de combustible y no tenemos aumento. Ahora viene una tercera suba de combustible y hemos quedado muy por debajo".

En cuanto a las condiciones laborales dijo que "para trabajar tenemos que ser monotributistas, pagar el monotributo, cobertura social, jubilación, seguro. Pedidos Ya, además, nos da un seguro. No será un buen seguro, pero estamos asegurados en caso de accidente". Varela explicó que este seguro "cubre los días que estamos parados, los gastos que obtenemos. Obviamente, es un trastorno como todo cuando hay que hacer los trámites de seguro".

Hubo oyentes que durante la entrevista mandaron sus mensajes cuestionando la representatividad de Varela como vocero del conjunto de las y los repartidores. Al respecto aclaró que "no represento a todos los repartidores. En este paro no todos van a adherir, y se respeta la opinión. No se adhieren porque no están de acuerdo, porque les parece bien como estamos, otros apoyan la medida pero no se unen porque no quieren perder esos turnos, o por temor a que la empresa nos sancione. Esto de vocero es en representación de los que están de acuerdo con este paro y los que están de acuerdo con la asociación civil sin fines de lucro".

Por otro lado, al no haber contacto con la empresa, Alberto Varela explicó que "le hacemos el paro a la plataforma. Va a funcionar con los colegas que estén trabajando, puede haber saturación, retraso, demora, menos Ryders, menos trabajadores". Además, aseguró que en Mendoza son más de 2000 cadetes.

Escuchá la entrevista completa: