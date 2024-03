La costosa odisea para acceder a medicamentos oncológicos en Mendoza

El Programa "Apoyo al Paciente Oncológico" absorbe los costos de medicamentos que son cada vez más caros. Cuando faltan, se pone en riesgo la vida de las personas. Debido a la inflación, el precio de los medicamentos no guarda relación con la lógica y, en algunos casos, han subido el 350%. Además, son cada vez más personas las que no cuentan con cobertura social y se trasladan a este tipo de programas. Dialogó con MDZ Radio 105.5 FM Adolfo Capó, jefe del Programa en Mendoza, para dar detalles de esta situación en la provincia.

Adolfo Capó expresó que se trata de una situación que “se acarrea desde septiembre/octubre del año pasado. Tuvimos un primer período, de entre dos y tres semanas donde, a raíz del disparo inflacionario, no había medicación para ser cotizados. No había venta de medicamentos”. Esta situación se estabilizó, medianamente pero luego, “entre enero y febrero, se presentó la misma condición. Esto no es para todos los medicamentos oncológicos. Es, específicamente, para medicación biológica, que son de muy alto costo. Estoy hablando de entre 5 y 30 millones de pesos, por paciente, por tratamiento”.

En cuanto al programa oncológico provincial, Capó dijo que “está destinado a los pacientes de la provincia que no tienen cobertura social. Las obras sociales tienen obligación de cubrir este tipo de tratamientos”. Y comentó que: “La población de Mendoza que está bajo asistencia del Estado es, aproximadamente, el 42%. En pacientes, específicamente oncológicos, asistimos a un promedio de 600 pacientes mensuales”. Además, entre el mes de enero y febrero se encontraron con “una condición realmente alarmante, y tenemos que ver si se sostiene en el tiempo, ya que el requerimiento para ingresar al programa aumentó el 20%”. Es decir, gente que antes tenía algún tipo de cobertura dejó de tenerla. “Tenemos que analizar cómo evoluciona porque tenemos un periodo muy pequeño de evaluación. Son solamente dos meses”. Agregó que se trata de “un universo relativamente pequeño, pero atomizado en todo el territorio provincial y con un contexto absolutamente dinámico. Tenemos un área de trabajo social que se encarga del seguimiento activo de estos pacientes”.

Consultado sobre si hay margen en la provincia para contemplar a todas y todos los pacientes que, incluso, puedan pasar del sector privado al sector público, explicó que “es todo un desafío. Algo básico en la gestión, es tener algún nivel de previsibilidad y, en este contexto, es bastante difícil. El escenario es complejo, porque tenemos variables en los precios que son difíciles de predecir, por no decir imposible”. Esto se debe a que “las variables en el precio de medicamentos no siguen un patrón determinado, sino que tienen que ver con el dólar oficial, con el dólar blue, con la inflación, No podemos tener certeza de la evolución de los costos, por un lado. Si a eso agregamos que no podemos tener certeza tampoco de la evolución de la población a la que vamos a asistir, se complejiza el escenario”.

Respecto a la cuestión humana que atraviesa toda esta situación, más allá de la cuestión administrativa, Alfredo Capó aseguró que “es una crisis vital. La provincia de Mendoza ha sido absolutamente diferencial con respecto al resto del país en el contexto de la atención al paciente oncológico. Esta diferencia es histórica, de hecho vienen de otras provincias a estudiar el modelo del programa ontológico de la provincia para intentar replicarlo”. Dijo que se debe a que, por un lado, “está sustentado por una ley y esto ha permitido que, a lo largo de 25 años, se haya mantenido una política de Estado. No una política partidista, sino una política de Estado. Esta fundamentación de la ley genera modelo de gestión del medicamento, y modelo de financiamiento que, salvo crisis específicas como esta, tenga un flujo de entrega de la medicación que, lejos, es mejor que la mayor parte de las obras sociales”. También Capó aseguró que el programa de medicamentos para pacientes oncológicos “se sustenta absolutamente con fondos provinciales” y que “la mayor parte de ellos son importados. Se trata de un subgrupo de muy pequeño, representa aproximadamente el 15% del total de los medicamentos, pero que consumen el 60% de los recursos del programa. De modo que, si bien es un grupo pequeño, son de extremadamente alto costo”.

Por último, dijo que la situación “está normalizada salvo por dos medicamentos específicos que tienen una dificultad logística. Hay que comprarlo a distintos proveedores, porque los mismos proveedores están limitados económicamente para cubrir la cantidad total de medicamentos que necesitamos”.

Escuchá la entrevista completa: