Dengue: doloroso relato de la mamá de la embarazada que murió tras dar a luz

La mamá de Macarena Vigentta, la joven de 23 años que contrajo dengue en el final del embarazo y falleció por agravarse esa enfermedad luego de dar a luz a su bebé el viernes pasado, relató cómo se sucedieron los hechos y responsabilizó al personal de salud del dispensario donde la asistieron en primera instancia, por no haberle hecho el test para detectar el virus.

Laura García, madre de la embarazada, aseguró que en el dispensario de la localidad de Porteña, en la provincia de Córdoba, donde concurrió en un primer momento por un cuadro febril y dolores intensos, la medicaron pero que se negaron a realizar el testeo para determinar si tenía dengue.

“Ella ya hacía una semana que iba al médico a decir que no estaba bien, que se sentía mal, que tenía mucha fiebre. Tenía 40 de fiebre la primera vez que fue y no le hicieron el análisis correspondiente al dengue”, se quejó la mujer en diálogo con AM580 Radio Universidad Córdoba.

Dijo que en el centro de salud primario le aplicaron dipirona inyectable y le indicaron reposo. Sin embargo, como el cuadro seguía, volvió a consulta y, si bien le practicaron estudios ginecológicos, tampoco se le hizo el test.

Como comenzó con contracciones y en el dispensario no había ginecólogo para atenderla, pidió ser derivada al Hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco, distante a 40 kilómetros de Porteña. “Pero me dijeron que no porque si no estaba en trabajo de parto no la iban a recibir”, explicó la mujer.

“Yo les pregunté si no sería dengue y el médico me dijeron que no. Le hicieron el hisopado del covid y le dio negativo”, contó y dijo que volvieron a medicarla con buscapina y dipirona.

La embarazada que falleció por dengue hemorrágico fue atendida en primera instancia en el dispensario de Porteña, su ciudad de origen. Foto: Facebook Centro de Salud Municipal Porteña

Pero como la joven se descompuso, finalmente fue derivada al hospital en San Francisco. “Ahí sí le hicieron el test y dio que era dengue”, se lamentó la madre quien aseguró: “Si lo hubieran detectado a tiempo, creo que ella estaría hoy con vida”.

Cabe recordar que la joven embarazada quedó internada y los médicos decidieron esperar a que se desencadenara a un parto normal, porque detectaron que tenóia bajas las plaquetas producto de la enfermedad causada por el mosquito Aedes Aegipti.

Sin embargo, al detectar sufrimiento fetal, finalmente Macarena fue a cesárea y su bebé nació en buenas condiciones, pero luego un test se confirmó que también había contraído dengue, y que el contagio habría sido a través de la placenta de su madre.

La misma noche en que dio a luz, la joven mamá se descompensó y fue necesario realizarle una nueva intervención pero al día siguiente su estado se complicó y falleció.

Por su parte, el bebé continúa internado en la sala de Neonatología del hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco, donde es monitoreado mientras atraviesa su cuadro de dengue.

Laura García dijo a Radio Universidad que están a la espera de los resultados forenses para luego iniciar un reclamo por lo ocurrido con su hija, asegurando que previo al dengue, cursaba un embarazo normal y sin complicaciones. La joven era madre además de una niña de 3 años.

El Ministerio de Salud de Córdoba, a través de la Dirección de Epidemiología, informó este viernes que, en la última semana, se sumaron 4.752 nuevos casos de dengue en la provincia. En lo que va de la temporada, entre octubre y marzo, sumaron 14.052 casos notificados en todo el sistema sanitario y 14 personas fallecidas.