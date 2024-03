Un día para todos los días

Es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Se trata de una fecha que estableció la ONU para recordar al planeta la importancia de comprometerse para que aquéllas puedan gozar de plenos derechos y, así, participar en todos los ámbitos de la sociedad en igualdad de condiciones y con los apoyos necesarios. Por eso, este año, desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), lanzamos la campaña nacional “Hagamos de la inclusión algo de todos los días”, que cuenta con el respaldo, entre otros actores, de la Red Solidaria.

¿Por qué asumir un compromiso por la inclusión?

Porque la realidad del colectivo de las personas con síndrome de Down tiene urgencias y desafíos muy importantes. Según la

encuesta “Síndrome de Números”, que realizó ASDRA en 2021/2022 -con apoyo de la Red Argentina de Familias de Personas con Trisomía 21 (Red T21)-, sobre una muestra de 5000 registros, la situación es la siguiente: dos de cada 10 niños no iniciaron su escolarización, la mitad de los que terminan la primaria no ingresan al secundario y la mayoría de los adolescentes y jóvenes que sí finalizan la escuela no tienen empleo.

En este punto, por ejemplo, fue un gran llamado a la reflexión social la pregunta que hicieron durante el último fin de semana los relatores de todos los partidos de Primera División de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en el momento en que los equipos salían a la cancha con banderas por la inclusión: “¿Por qué es noticia cuando una empresa contrata personas con síndrome de

Down? Porque más del 85% están fuera del mercado laboral”.

El desafío de transformar la realidad es de todos. Si bien la mayor responsabilidad es de las autoridades, y de hecho hace tres semanas tuvimos desde ASDRA un encuentro con funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad para presentarles una serie de reclamos y ponernos a disposición para aportar nuestra experiencia, no obstante, en todos los ámbitos pueden desarrollarse prácticas que contribuyan a la configuración de entornos más accesibles y amigables para las personas con síndrome de Down.

En las familias, entonces, es importante confiar y no sobreproteger; en la escuelas, alentar a los directivos y docentes a diseñar las

clases con creatividad y recursos innovadores para que sean comprensibles para la población con discapacidad intelectual; en los centros médicos, formar a los profesionales para que establezcan una relación con sus pacientes con síndrome de Down respetuosa -y no infantilizada (a veces tratan como chicos eternos a jóvenes o adultos)-; y en las empresas, animarse a contratar a personas con síndrome de Down y, así, conformar equipos diversos y ricos en talentos.

El Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down

Es un día para recordar que todos los días nuestras actitudes y conductas contribuyen a la construcción de una sociedad inclusiva. Por eso, con fuerza, destaco la filosofía de nuestra campaña vigente: “Hagamos de la inclusión algo de todos los días”. Invito a colaborar y apoyar los distintos programas de impacto social de la Asociación en www.asdra.org.ar . Y hacer realidad un país donde todas las personas tengamos los mismos derechos. Porque todos, sin excepciones, como dice el Presidente del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA, Francisco Bulit Goñi, “tenemos los mismos derechos y obligaciones”.

Pedro Crespi.

* Pedro Crespi. Director Ejecutivo. ASDRA