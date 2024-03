Son especiales, no diferentes...

Este exceso de información, al tener un tercer cromosoma, hacen que los procesos que de producen a nivel cromosómico, el intercambio de información para el desarrollo de la persona, se produzcan en forma diferente a los habituales, haciendo que esta persona, se desarrolle de una forma particular, es sus características físicas, motoras gruesas y finas, lenguaje y el área

cognitiva.

Todo esto llevo, años atrás, que no se les diera el lugar o las oportunidades de desarrollo, de educación, deportivas, sociales, afectivas, los tenían encerrados, eran considerados niños eternos e incapaces de hacer algo, además su llegada generaba una gran tristeza y porque no frustración, lo que producía un gran impacto en sus padres y familia.

La mirada fue virando, otro norte, tanto padres con un gran empuje, profesionales de diferentes áreas.

Fueron viendo la persona, sus capacidades, les brindaron las mismas oportunidades que cualquier persona. Se les dio la oportunidad de realizar diferentes terapias y asi comenzar un mejor desarrollo de su lenguaje y habilidades, concurrir a una escuela para tener una educación común, practicar diferentes deportes, tanto individuales como grupales, formarse para la vida laboral y para desarrollar emprendimientos propios, aspirar a una vida en pareja y autónoma. Aprendimos a mirar a través de sus ojos, a mirar mas allá, a descubrir la maravilla de la persona con síndrome de Down y con todas las posibilidades recibidas, puedan tener un proyecto de vida.

Este 21 de marzo, nuevo día de festejo para las personas con síndrome de Down y sus familias, también para todos los que trabajamos junto a ellos, es un día de visibilición de la persona con síndrome de Down, para darle el valor que tienen, para que se abran mas puertas, mostrando a la persona con síndrome de Down con todo su esplendor, sus facetas, y asi, tengan cada vez mas oportunidades.

Aspiro a que sigamos madurando como sociedad, donde cada persona sea importante, por lo que es, no por lo que parece, por lo que aporta a la sociedad sea poco o mucho, donde todos seamos escuchados y valorados, donde la diferencia acerque y enriquezca.

Estoy seguro, que una sociedad así, será un lugar donde lo que haya sea armonía, paz y alegría.

Eduardo Moreno Vivot.

* Dr. Eduardo Moreno Vivot, medico pediatra. Medical Advisor de Asociación síndrome Down De la República Argentina.