La nueva carrera profesional vinculada al cultivo de cannabis que se puede estudiar en Mendoza

En las últimas horas se hizo oficial un anuncio realizado por la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien confirmó que ya es una realidad el convenio firmado con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNCuyo para sumar una nueva carrera al instituto Estela Quiroga.

Esa carrera está directamente vinculada con el cultivo de cannabis y resulta novedosa ya que el título que otorga es el de "Encargado Consciente de Cultivo de Cannabis Sativa". "Es una gran oportunidad para nuestros jóvenes y de toda la zona Este teniendo en cuenta los proyectos actuales y futuros que hay de plantación de cannabis para uso medicinal en Santa Rosa", dijo la intendenta ante el anuncio.

A lo que sumó que esto "nos da una posibilidad de diversificar la matriz productiva".

Y cerró diciendo: "Me quedo con una frase del gran Eduardo Galeano que leyó una de las estudiantes: 'Libres son quienes crean, no quienes copien, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar".

La visión en el departamento, que coincide con la de varios sectores en Mendoza, es que el cultivo de cannabis medicinal traerá "mucha mano de obra" para distintos municipios y sobre todo para el Este de la provincia de Mendoza.

En concreto el curso tiene unas 460 horas de cursado reloj según informaron desde el instituto y desde el Municipio de Santa Rosa y otorga una formación profesional nivel 3. El título es del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica).