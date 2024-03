El Gobierno asegura que el brote de dengue es el "más fuerte" de los últimos tiempos

La titular de Epidemiología del Gobierno de Mendoza, Andrea Falaschi, habló en MDZ Radio y sostuvo que es preocupante la situación respecto de los casos de dengue en la provincia. Dio detalles sobre cómo tiene que impactar la vacunación y por qué todavía no se incluye dentro del calendario nacional.

"Estamos transitando el brote de dengue más fuerte de los últimos tiempos. La mayoría de los casos son leves, con atención primaria. El dengue tiene una fase febril, otra crítica cuando baja la fiebre, ahí hay que estar atentos a las señales de alarma. Esto descompensa nuestro cuerpo y debe ser atendido, sino pasa a dengue grave y se produce la falla multiorgánica", dijo Falaschi a Uno Nunca Sabe.

Actualmente la provincia tiene 1.271 casos sospechosos en Mendoza, de los que se confirmaron unos 351, según marcó la funcionaria del Ministerio de Salud.

"Es una situación compleja en cuanto a las medidas que uno tiene que hacer. La vacuna, por ahora, no es la solución. Hay distintas vacunas en el mercado, pero inmunosuprimidos y embarazadas no pueden recibirla a esta vacuna. El dengue puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, pero los niños no son los más afectados. La vacuna necesita dos dosis separadas por tres meses, a partir de la segunda se adquieren los anticuerpos", comentó la funcionaria.

Los casos de dengue se multiplican en Mendoza.

"Para incorporar la vacuna del dengue al calendario uno tendría que tener una incidencia de los casos de mil entre cien mil habitantes", agregó.

Y remarcó que: "No hay forma de saber si hay una picadura de mosquito es del mosquito del dengue o no, la picadura es igual a la de un mosquito normal sin la enfermedad". "El repelente es muy importante en esto. Las personas que tienen síntomas es muy importante que lo usen, al igual que las personas que no padecen síntomas para prevenir su contagio", recomendó.

Cuáles son los principales síntomas del dengue

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue lo adquiere y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura. La transmisión vertical madre-hijo es posible pero infrecuente.

La fiebre chikungunya es también una enfermedad viral que, al igual que la mencionada anteriormente, es transmitida por la picadura de mosquitos Aedes infectados y también puede transmitirse de la madre al hijo en el período perinatal. Esta enfermedad tiene casi los mismos síntomas que el dengue, pero con dolores un poco más agravados en las extremidades del cuerpo, sobre todo en pies y manos, según marcaron especialistas en la materia.

Entre los principales síntomas se encuentran: