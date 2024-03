Veteranos de Malvinas: denuncian que hay más de 150 excombatientes "truchos"

El Gobierno denunció más de 150 certificados "truchos" de veteranos de la Guerra de Malvinas que fueron detectados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Con estos papeles falsificados, los ahora apuntados por el Ministerio de Defensa pretendían cobrar pensiones para excombatienentes y viudas de soldados que cayeron en el Atlántico Sur.

La denuncia fue presentada por el coronel Jorge Zanela, quien combatió en 1982 en la Guerra de Malvinas, y explicó a MDZ de que se trata la misma: "Se presentaron 155 certificados por medio del Ministerio de Defensa tras la detección de irregularidades del Anses y empezó la investigación el año pasado".

Zanela, que coordina la Oficina de Coordinación de Veteranos y Veteranas de Guerra, indicó que la denuncia va en línea con "la falsificación de documentos y defraudación al fisco". El coronel remarcó entonces: "No son veteranos, son ciudadanos que no son veteranos y que están intentando estafar al fisco". Señaló también que no se trata de soldados desplegados en la plataforma continental en el conflicto, sino de ciudadanos ajenos al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

Indicó también que desde Anses no se realizó ningún pago a los 155 implicados que presentaban la documentación falsificada para percibir esta pensión y señaló: "Esta gente que no sabemos quienes son. Hay autodenominadas viudas que no sabemos quienes son". Además, explicó que la mayoría de esta documentación proviene de Mendoza, por lo que se estima que hay un falsificador lucrando con este servicio.

Identificaron certificados truchos que serían de falsas viudas de la Guerra de Malvinas. Foto: Télam.

La denuncia por estafa fue presentada ante la Justicia Federal y desde Defensa pidieron "amplia difusión para que aquellos que realicen esta práctica sepan que no es gratis". Al mismo tiempo, Anses continuará reportando las irregularidades y los que se identifiquen podrán ser incorporados a la denuncia ya emitida.