No hay plata: científicos del Conicet en alerta por los despidos y el ajuste de Javier Milei

En defensa de la ciencia nacional, trabajadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) realizaron este miércoles un paro en todo el país para reclamar contra el ahogo presupuestario que definió el Presidente Javier Milei. Según indicaron se trata de la continuidad laboral de 1.500 personas cuyos contratos vencen el 31 de marzo.

Convocamos a un abrazo a Conicet para denunciar el ajuste, despidos, pedir un aumento de presupuesto y una recomposición salarial que tiene una pérdida del poder adquisitivo de más de un 20 por ciento”, explicó Marianela Scocco, investigadora de Conicet Rosario.

Por su parte, Paula Pochettino (ATE), desde el área de prensa del Conicet Santa Fe explicó que “el reclamo es el mismo a lo largo y lo ancho de todo el país: que paren con los despidos a los trabajadores de la ciencia”, reclamó. En la mayoría de los casos se trata de personal administrativo y de apoyo a las investigaciones a los cuales se anunció que no se les renovarán los contratos.

De los 1.500 contratos a nivel nacional, 38 pertenecen a Santa Fe. "Estamos protestando porque se está achicando el Conicet", comentó durante la manifestación Aldo Vechietti, vicedirector del Conicet.

Según explicó la reducción "no sólo es presupuestaria, porque tenemos el mismo que en 2023, lo que nos ha obligado a achicarnos en un montón de aspectos, sino que también estamos con la reducción de personal administrativo, que son fundamentales para gestionar la investigación que se lleva adelante. Sin ellos no podemos gestionar el día a día de nuestro trabajo", enfatizó Vechietti.

"La ciencia no es cara, cara es la ignorancia", ó "por una ciencia de y para la sociedad", rezaban algunas de las pancartas que los manifestantes expusieron durante la protesta que se realizó en la zona de Bulevar Gálvez, a metros del Puente Colgante.

En lo práctico, los científicos explicaron que la reducción de gastos impacta en las áreas de seguridad, limpieza y otros elementos que se necesitan para trabajar. Respecto al funcionamiento de los laboratorios, explicaron que pueden funcionar en tanto y en cuanto esté el presupuesto. "Y no se están generando los pagos para la investigación, con lo cual no podemos comprar drogas, insumos ni equipamientos. Seguimos funcionando con lo que tenemos. Si no lo podemos reponer tendremos que parar".

Respecto al futuro inmediato indicó: "Estamos trabajando sin brújula, con un presupuesto que no es el que deberíamos tener para poder funcionar, sin políticas que nos digan hacia dónde nos tenemos que dirigir. Lo único que tenemos es el mensaje de que tenemos que achicarnos. No sabemos cuánto, no sabemos cómo. Y eso genera una angustia muy grande".

Repudio

A través de un comunicado, los y las directoras de centros científicos y tecnológicos del Conicet repudiaron la no renovación de los contratos.

"Este accionar destruye la estructura de gestión, impide el normal funcionamiento del sistema científico y se enmarca en la política de ajuste del estado actualmente en ejecución", explicaron en un breve documento.

A su vez expresaron el rechazo a "la metodología utilizada para llevar adelante el achicamiento del organismo" y reiteraron la "necesidad de renovar los contratos hasta fin de año y de reincorporar el personal dado de baja".

No hay forma

La docente universitaria y reconocida investigadora internacional del Conicet Santa Fe, Raquel Chan se refirió a la delicada situación que afronta la ciencia Argentina y las dificultades para continuar funcionando.

"Ya hemos hecho varios recortes, como en seguridad, en limpieza, den funcionamiento y en electricidad. Así y todo, no creo que lleguemos. No hay forma de funcionar con este presupuesto", señaló en declaraciones a la radio Aire de Santa Fe.

Aseguró también que "las consecuencias de este golpe impactan en cosas que después no se recuperan. Esto es peor que los años 90 y el 2001. No veo la luz y no sé cómo vamos a salir", completó escéptica del futuro Raquel Chan.

Según se informó los reclamos continuarán el próximo miércoles 27 de marzo, en la previa de la caída de contratos precarizados, con asambleas y movilizaciones en todo el país.