La ciudad argentina que produce 2 mil toneladas de chocolate

En el sur de la preciosa Patagonia existe una de las ciudades argentinas más reconocidas a nivel mundial. Sus verdes bosques y lagos sin final, reciben anualmente a miles de turistas que arriban hasta la provincia de Río Negro en busca de un producto exquisito que comenzó a elaborarse allí desde hace décadas: el chocolate. Estamos hablando de Bariloche, la localidad que anualmente produce 2 mil toneladas de ese producto.

Actualmente, Bariloche tiene aproximadamente 25 fábricas destinadas a la producción de productos de chocolate. Además, emplea a unas 1500 personas. El dato no es casual, Argentina es uno de los países que más chocolate consume en la región, con aproximadamente 2 kilos per cápita. Esa cifra toma más relevancia si se compara con Brasil, Ecuador, Colombia, Perú o Venezuela, todos países que tienen producción autóctona de cacao. En el país, eso no sucede.

Foto: prensa Bariloche

Hoy, la perla patagónica produce 2 mil toneladas de chocolate al año. Este es uno de los motivos que la llevó a posicionar este tipo de industria gastronómica en Brasil, Chile, Uruguay, México, Colombia, Perú y Bolivia; hasta lugares muchos más alejados como pueden ser Estados Unidos, Francia y España.

La fama que la industria del chocolate barilochense alcanzó en los últimos años, generó que una de las empresas más famosas de la ciudad, desembarcara en España. Se trata de Rapanui, que en 2021 comenzó a comercializar sus productos en el viejo continente y planea continuar expandiéndose.

Fiesta del Chocolate y otras actividades

Bariloche y el chocolate van de la mano. Por eso, las autoridades locales destacan la Fiesta Nacional de ese producto como uno de los grandes atractivos para disfrutar en Semana Santa. Este año, el evento contará con cata a ciegas, juegos para chicos, un show de luces que se realizará cada día y la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo.

Además, el otoño aún ofrece temperaturas adecuadas para realizar trekking, turismo aventura, experimentar la gastronomía local y disfrutar de noches templadas.