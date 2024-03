El desesperado pedido de una jubilada que no puede pagar sus medicamentos

Una mujer jubilada conmovió al mundo de las redes sociales con una serie de videos en los que comunica su desesperante situación y, en consecuencia, pide ayuda. "Sólo sueño con vivir un poco más", escribió sobre uno de los videos que grabó la jubilada, con el deseo de que su material se hiciera viral y, así, llegar a más gente.

María del Rosario Latorre tiene 67 años y tuvo que tomar una medida desesperada para afrontar su realidad. En los últimos días, la señora compartió cuatro videos en la plataforma TikTok, contando que se encuentra en una mala situación económica, ya que no cuenta con un plato de comida diario ni tiene el dinero suficiente para costear los medicamentos que le recetan sus médicos, y que previamente recibía de forma gratuita por PAMI.

"Lo que yo necesitaría urgentemente es tener un plato de comida en la mesa y, a la vez, poder comprarme los remedios que no me los están dando. Yo soy una persona enferma. Sé que hay muchos casos como el mío, y me solidarizo con ellos. El tema es que hace dos días no tengo nada para comer", dijo la mujer con una expresión de angustia en su rostro.

Mirá el video del pedido de la jubilada

Por su parte, su hija, Magalí Lizarraga, también subió la petición de su madre a sus redes sociales, buscando que llegara a más personas. Ella la cuida debido a que María sufre de ataques de pánico y depresión, de acuerdo a lo detallado en sus videos. "La verdad que es muy triste llegar a esto, pero es lo que tengo, es lo que hay", expresó la señora con lágrimas.

Cada video obtuvo más de 10 mil visualizaciones, miles de "me gusta" y cientos de comentarios de personas que se mostraron dispuestas a ayudarla, ya sea con algo de dinero o intentando acercarle comida a su hogar. El alias mediante el cual María puede recibir donaciones o transferencias está detallado en cada uno de los videos que compartió: "latorremaria.mp".