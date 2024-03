¡Tenés razón! ¿Qué razón aún nos falta?

Hay tantas voces… “¡Es así porque soy así…!” -gritó-

Tal firmas se juntan lágrimas para que vuelva el sentido…

“El pasado fue peor. La nostalgia es la ilusión de “algo” que no fue. No puedo pedir lo que no fue”.

No espero más, a creer en el “ahora”.

Hoy pareciéramos la cultura de los ignorados.

“Nunca fui de nadie, ni siquiera de mí” -otros gritos-

La soledad es un jardín de reflejos.

El pasado no es una devolución.

Porque no era lo que buscábamos…

El ilustre mapamundi del jesuita Mateo Ricci advenía en China por primera vez inspirándoles que la realidad es más amplia que lo que imaginaban –o al menos que China-.

¡Dios es la verdad de mí!

El lugar del otro es el horizonte.

Creer hace ver.

Ilustración de Juan Barros.

“La crítica básica dirigida al creyente es que no puede ser objetivo, ya que su fe le impone, desde el principio, la conclusión a alcanzar y, por tanto, constituye una pre-comprensión y un prejuicio. No se tiene en cuenta que el mismo “prejuicio” actúa, en sentido contrario, también en el científico o filósofo no creyente, y de forma mucho más radical. Si se da por pacífico que Dios no existe, que lo sobrenatural no existe y que los milagros no son posibles, su conclusión sólo puede ser una, y ya dada desde el principio.

He aquí un ejemplo entre muchos. Basándose en su visión de la realidad, ¿podría Freud admitir que el “amor universal” de Francisco de Asís tenía un componente sobrenatural, llamado gracia? Ciertamente no, y de hecho él lo convierte en una “derivación del amor genital”. Francisco de Asís, escribe, “es quien más ha llegado a utilizar el amor en beneficio de su sentimiento interior de felicidad” . Es decir, amaba a Dios, a los hombres, a toda la creación y de manera muy especial a Jesús Crucificado, porque esto

le gratificaba, ¡le hacía sentir bien!.

El hombre moderno, en lugar de la verdad, pone la búsqueda de la verdad como valor supremo” Cantalamessa en reciente prédica.

¡Hay sentimientos rehén!

¿Quién nos libera?

Dios no es el límite.

La realidad insiste.

Como se puede dar se puede ser.

El riesgo es mirarnos como nos miran.

¡No tenés menos que lo que sos!

¡No tenés más que lo que sos!

El sentido puja. Siempre. Nos da origen.

Juan Barros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.