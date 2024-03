Oscars 2024: el test que revela que aún hay brecha de género en el cine

La reciente entrega de los Premios Oscar proclamó a Oppenheimer (2023) como la Mejor Película del Año, así como la que se llevó más reconocimientos con un número de siete estatuillas. Si bien, la Academia y la crítica aplaudió los resultados, hubo quienes se cuestionaron acerca de la brecha de género aún vigente en la industria del cine, y en la representación de las mujeres en las producciones destacadas del año.

El equipo de trabajo de la ONG Grow-género y trabajo fue, precisamente, el que se animó a relevar datos y analizar la brecha de género en el cine, en base a un sencillo test. Se trata del test de Bechdel, creado por la historietista estadounidense Alison Bechdel, quien tuvo la inquietud, inspirada en Virginia Wolf, de exhibir la poca representación de las historias de las mujeres en la industria.

La autora se hizo tres preguntas, que parecen simples, pero que la mayoría de las películas que existen no logran pasar. “¿Hay dos personajes femeninos con nombre? ¿Hablan entre sí? ¿Sobre algo que no sea un varón?”, se cuestionó la creadora del famoso test que busca profundizar sobre el lugar que ocupan las mujeres en las historias que se cuentan.

Qué películas de los Oscar pasan, y cuáles no, el test Bedchel

Este año, las nominadas a la categoría de Mejor Película fueron la ganadora Oppenheimer, la taquillera Barbie, Zona de interés, Pobres criaturas, Anatomía de una caída, Los asesinos de la luna de las flores, Los que se quedan, Ficción estadounidense, Vidas pasadas y Maestro. De acuerdo con el relevamiento hecho por Grow-género y trabajo, todas las cintas cuentan con la presencia de dos mujeres con nombre, lo que podría significar un avance.

Tres simples preguntas que la mayoría de las películas no puede responder. Foto: Grow-género y trabajo

Sin embargo, las demás preguntas del test no tienen la misma suerte. En la obra de Christopher Nolan las mujeres que actúan en pantalla no hablan entre sí. En Maestro y Los Asesinos de la luna de las flores, las mujeres con nombre sí hablan entre sí, pero sobre un varón. En cambio, las mujeres sí hablan sobre otro tema que no tenga que ver con un hombre en Anatomía de una caída, Pobres criaturas -por la que Emma Stone recibió su segundo Premio Óscar- y la cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie (Barbie). Al avanzar y analizar la presencia o ausencia de personajes que integren el colectivo LGBTIQ+, solo cuatro películas lo cumplen: Pobres criaturas, Anatomía de una caída, Ficción estadounidense y Maestro.

Tras el relevamiento, la ONG concluyó que, desde que comenzaron con este trabajo en 2017, notaron tendencias similares respecto a los personajes femeninos y a los temas que les atribuyen. “En el total de 74 películas en el 89% hay dos personajes femeninos con nombre; en el 77% hablan entre sí; en el 59% lo hacen sobre algo que no sea un varón; y en el 41% esa conversación dura más de un minuto. Solo en el 22% de las películas hay personajes LGBTIQ+”, anunciaron.

En ese contexto es que la directora y co-fundadora de Grow-género y trabajo, Georgina Sticco, argumentó que “las historias no giran sobre las problemáticas de las mujeres”, y enunció dos preguntas retóricas con el deseo de promover la igualdad de oportunidades en espacios laborales como la industria del cine: “¿Dónde estamos en la importancia o el interés que tienen nuestras propias historias? ¿Quienes eligen que una historia es importante o no de contar?”.

Cada vez se ven más mujeres en el cine, pero no necesariamente en los roles centrales. El portal de Data-Pop Alliance señaló que las mujeres representaron solo el 20% del total de nominados a los Premios de la Academia, entre las que se encuentran las directoras, guionistas y productoras. Se superó en tan solo un 6% el porcentaje del año pasado.