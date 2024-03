Quién es la periodista de Rosario que busca convertirse en Miss Universo

Anabella Cesarini, la joven oriunda de la ciudad de Rosario, está convencida que la belleza y la capacidad lejos de ser opuestas son complementos, herramientas que tiene cada uno para llevar adelante lo que ama. Y ella en particular tiene muchas: el tenis, la gimnasia al aire libre y el periodismo, que según cuenta lo practica desde niña cuando simulaba programas en su casa. Ahora, además, sumó un desafío: participar del certamen Miss Universo.

Luego de superar varias instancias, Cesarini quedó seleccionada para representar a Rosario y ahora participará con otras mujeres de distintas partes de Santa Fe de la fase provincial. La ganadora se conocerá el próximo 20 de abril y le habilitará la posibilidad de competir a nivel nacional.

"Ya es oficial, tengo el privilegio de contarles que fui seleccionada junto a otras 23 hermosas santafesinas como candidata para ser la próxima Miss Universo 2024 representando a mi amada Provincia de Santa Fe", escribió Cesarini en su cuenta de Instagram donde es seguida por más de 100 mil personas, el 5 de marzo pasado.

Cesarini será representante de Rosario.

"No tenía pensado presentarme, de hecho de chica me resistía a ese tipo de concursos de belleza, me hacía ruido el requisito de los estereotipos impuestos a la mujer y siempre lo critiqué", comenta Anabella Cesarini en diálogo con MDZ. Sin embargo, esta vez decidió animarse a partir del recuerdo de una vieja conversación con su abuela Blanca que siempre la instaba a inscribirse.

"Lo más importante de todo es que las mujeres sean libres, que se muestren tal cual son, que trasmitan su esencia y no tanto el cuerpo y la belleza física, siempre fui contra eso", reflexionó la joven de 31 años y apuntó que también toma la participación en el concurso como un desafío profesional, para saber de primera mano cómo es y qué pasa adentro.

Cesarini es periodista de Rosario

El periodismo es lo que de verdad atrapa la atención de Anabella Cesarini. Cuenta que lo descubrió de chica "cuando jugaba a hacer presentaciones y conducir, le hacía entrevistas a mi abuela", recordó. Estudió y realizó trabajos en distintos medios de su ciudad: radio, televisión y corresponsalías.

Actualmente decidió emprender un camino personal, realizar tareas freelance para distintos medios de comunicación del exterior, viajar y quizás, radicarse un tiempo fuera de Argentina. "Trabajé un tiempo en Nueva York, una muy linda experiencia, haciendo notas referidas a la guerra entre Palestina e Israel y ahora tengo entre los planes viajar al Vaticano. Me gustan mucho los temas internacionales", comentó.

El periodismo internacional, la apuesta de Cesarini.

Anabella junto a sus padres y hermana menor, vivieron toda la vida en la zona céntrica de Rosario, lugar que tiempo atrás supo ser tranquilo, visitando por cientos de personas, pero hoy golpeado por la violencia. "Es muy triste todo lo que está pasando, de todas maneras soy optimista en que podamos salir adelante. Se están haciendo cosas en ese sentido", opinó en relación a lo que ocurre en su ciudad.

Con expectativa y una gran ansiedad, matando el tiempo con el tenis, deporte que práctica desde jovencita, trabajo y salidas, Anabella Cesarini espera el día del concurso, pero principalmente, aguarda la oportunidad para un nuevo desafío periodístico.