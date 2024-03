El fuerte aumento que podría tener el boleto de colectivo en Mendoza, según un estudio del Gobierno

El pasado 8 de agosto de 2023 un informe del Ente de Movilidad Provincial (EMOP) publicó un estudio del "Costo por kilómetro urbano" del transporte público en el Gran Mendoza y precisó que promedio se encontraba en $860. En los primeros días de marzo de 2024, el mismo relevamiento del ente oficial ubicó ese valor en $1.857, lo que significa un aumento de casi el 116%. El dato no es definitivo, puesto que no solo está por debajo de los aumentos solicitados por las empresas prestadoras del servicio, sino que además todos los informes serán presentados el próximo 27 de marzo en la audiencia no vinculante a la cual convocó el Gobierno. Tras esto, la palabra final será la del gobernador Alfredo Cornejo.

Desde el pasado 1 de febrero el valor del boleto de colectivo en Mendoza quedó en $200, la cual con el alto proceso inflacionario que atraviesa el país está muy por debajo de lo que realmente debería valer. El citado 27 de marzo, desde las 9 en la Sala Horcones del Centro de Congresos y Exposiciones (Peltier 611 de la Ciudad de Mendoza), en forma presencial y con el objetivo de “dar tratamiento al incremento del costo del servicio del transporte público de pasajeros regular urbano del Gran Mendoza y de Media y Larga Distancia”, las empresas prestadoras del servicio, el Gobierno y mendocinos que utilizan el transporte público formarán parte del cónclave de exposición de posturas.

Allí, el organismo oficial EMOP dará cuenta de su informe, en el cual el costo del kilómetro promedio pasó de $860 a $1.857, lo que significaría un aumento del 116% del boleto de colectivo en el Gran Mendoza. El estudio oficial dio cifras por debajo de lo analizado por la Asociación Unida del Transporte Automotor (Autam), que ubicó el costo promedio del kilómetro entre los $1.950 y los $2.050, es decir, un aumento de casi el 140%.

Grupo por grupo, el costo del kilómetro recorrido. El promedio que sacó el EMOP da $1.857.

Tras la audiencia no vinculante, el EMOP volverá a ofrecer un informe, pero esta vez contemplando -en una especie de resumen- todas las posturas expuestas. Ninguno de los informes del EMOP son determinantes para fijar el nuevo valor del boleto de colectivo en Mendoza, pero sirven de parámetro más que válido para tomar la decisión, la cual corresponde al Poder Ejecutivo, en concreto a Alfredo Cornejo, quien determinará no solo de cuánto es el porcentaje de aumento que deberán pagar los mendocinos, sino también desde cuándo será el incremento y si la suba será aplicada en tramos. La última suba del precio del boleto de micro fue aplicada por Rodolfo Suarez a fines de 2023. En aquel momento se definió que de $70, pasaje iba a saltar a $120, luego a $160 y finalmente a $200 en febrero.

De los $200 actuales, si el boleto de colectivo se actualizara en un 116% -según analizó el EMOP- en Mendoza pasaría a costar $432. Y si se actualizara en un 140% -como estudió la Autam-, se iría a $480. Es difícil imaginar que un incremento así sea aplicado en una sola "cuota", es decir, todo al mismo tiempo. Pero no sería descabellado pensar que el primero de los tramos se aplique muy pronto, antes de mitad de año. Incluso, durante abril ya podría registrarse la primera suba.

Un dato no menor del último informe del EMOP es que por el sistema de gratuidades, “del total de la tarifa plana, ingresa como recaudación solo el 49% de la misma”. El mismo incluye a estudiantes del nivel primario, estudiantes del nivel secundario, estudiantes universitarios, personal de bomberos voluntarios, celadores, personal docente, personas con discapacidad, jubilados, mayores de 70 años, personas alcanzadas por la Ley 7.811 y también usuarios "frecuentes", tal y como se aprecia en la siguiente tabla.

Así funciona el sistema de gratuidades del transporte público en Mendoza. Fuente: EMOP.

Si bien desde el Gobierno habían informado que se estaban analizando las gratuidades, el beneficio del trasbordo y el medio boleto estudiantil/docente, los mismos se mantendrían tal cual están. También surgieron informaciones que confirmaban un posible recorte en las frecuencias del transporte en Mendoza. Sin embargo, en el Gobierno desmintieron esa decisión. "No habrá reducción de frecuencias en Mendoza. Vamos a seguir trabajando con el llamado 'horario o frecuencia de invierno' que es la que se toma con el inicio de clases. La frecuencia seguirá siendo la habitual", remarcaron a MDZ fuentes de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia consultados sobre estas versiones.