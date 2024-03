Tarifas de gas: oficializarán los aumentos y podría pagarse hasta 743% más

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, participó el martes en AmCham Summit donde anticipó que esta semana se conocerá el nuevo cuadro tarifario de aumento de gas. Todo indicaría que esa información sería publicada hoy en el Boletín Oficial y que el incremento podría sextuplicar o septuplicar los valores actuales, según estimaciones privadas.

"Esta semana habrá novedades", señaló Chirillo y anunció así que concretará la actualización de tarifas de gas, el último servicio público que continúa con valores de mediados del año pasado.

A principio de año, Chirillo explicó: "La segmentación de subsidios que realizó el Gobierno anterior ha tenido falencias, ya que los usuarios siguen recibiendo subsidios generalizados y, además, existe falta de control de padrón de usuarios". En ese sentido, explicó que la "propuesta de cambio" será "determinar los ingresos totales del grupo familiar y fijar una canasta básica energética con tipos de consumo en las distintas zonas del país, para que el subsidio que otorgará el Estado sea diferencial cuando el precio de esa canasta básica supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente".

En el marco de una audiencia pública para la adecuación de tarifas Chirillo había agregado que "las administraciones anteriores dejaron una situación que se puede resumir así: el sistema energético actual se encuentra altamente desinvertido, desfinanciado, ineficiente, con riesgo de desabastecimiento y con una balanza comercial deficitaria de US$30.000 millones en los últimos diez años".

Y añadió: "Para revertir esta situación, entre nuestros objetivos están asegurar el suministro, revertir el balance comercial energético deficitario en el corto plazo, que las tarifas aseguren la sustentabilidad financiera del sector, reasignar los subsidios a los sectores más vulnerables, que el sector privado sea el responsable de la expansión de la infraestructura a su propio riesgo".

Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía. Foto: Archivo MDZ.

Cuáles son las familias que se quedarán sin subsidios en luz y gas

Las familias que tengan ingresos por más de $790.000 mensuales perderán los subsidios a la energía en el invierno. Esta cifra corresponde al tope de consumo de un "grupo conviviente" de entre 3 y 4 personas en la región bioambiental "Templada (3)", donde vive el grueso de la población argentina - Ciudad y Gran Buenos Aires, La Plata y Rosario, entre otras localidades-.

Los cálculos fueron realizados por gremios de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda).

La entidad buscó valorizar la Canasta Básica Energética (CBE) que usará el Gobierno para definir criterios de demanda razonable de energía eléctrica y gas natural por red, así como los ingresos necesarios y cuestiones patrimoniales o historial reciente de calidad de vida y consumos, antes de determinar quiénes necesitan la ayuda del Estado. Básicamente, cualquier usuario que destine menos del 10% de sus ingresos no estaría subvencionado, pero puede haber excepciones según el decil poblacional al que corresponda. En el caso de que se gaste más del 10% (o el porcentaje según decil), el Estado pondrá la diferencia.

Los montos se irán actualizando por la evolución de la inflación y los salarios, así como que estarán condicionados a que los usuarios no hayan comprado dólares o cualquier otra moneda extranjera en los últimos 3 meses; que no hayan realizado viajes al exterior si se tratan de países no limítrofes en los últimos 5 años; que no usen prepagas no vinculadas a sus empleos en relación de dependencia; y que no tengan un auto o moto con menos de 5 años de antigüedad, entre múltiples criterios de exclusión.