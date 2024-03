Importante adhesión al paro en la UNCuyo impulsado por el ajuste en educación

El paro convocado por el Frente Sindical Universitario - integrado por CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN- tuvo un importante acatamiento en diferentes lugares de la UNCuyo. La concentración en la rotonda de ingreso a la UNCuyo “fue un éxito”, dijo la Secretaria Adjunta de Fadiunc, Yamile Nazrala a pesar de haber sido convocada con menos de 24 horas de anticipación.

La medida de fuerza estuvo impulsada por el ajuste en Educación que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y que afecta a las Universidades de todo el país. El presupuesto reconducido del 2023, hace peligrar el cuatrimestre, ya que se estima que alcanzará para cubrir gastos hasta abril. Por ese motivo y por el retraso salarial que perjudica a administrativos, maestranza y docentes, tanto de los colegios de la UNCuyo como en las facultades, el acatamiento al paro fue importante.

“El acatamiento es muy disperso. En algunos lados del 70%, en otro menos, en otros más, pero la verdad que evaluamos como muy positiva esta actividad de todos los sindicatos Unidos”, expresó Nazrala. La principal diferencia entre quienes se suman al paro y quienes no, reside en las amenazas de descuento.

El cierre de la actividad. Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

En la Escuela Carmen Vera Arenas, la adhesión fue del 100%, en la facultades como la de Filosofía y Letras y la de Ciencias Políticas y Sociales también hubo mucha adhesión. “Esto muestra que los que no se adhieren al paro no es porque no estén descontentos sino que son extorsionados con los descuentos”, dijo una delegada de Fadiunc de la Facultad de Filosofía y Letras.

El reclamo es salarial porque tenemos licuado un 50% del sueldo dado que el poder adquisitivo ha caído un 50%, en los colegios no se está pagando el Incentivo Docente y a su vez estamos muy preocupados porque las universidades tienen presupuesto para funcionar hasta mayo con suerte”, sostuvo la Secretaria Adjunta de Fadiunc. Confirmado por una docente con el cargo de JTP simple de la Facultad de Filosofía y Letras, el retraso salarial es agresivo. “Con 10 años de antigüedad, cobré $120.000”, manifestó a MDZ.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

Para cerrar, la Nazrala aseguró que “no hemos recibido ninguna información oficial del Gobierno Nacional de que realmente se hacía el aumento del 70% que difundieron ayer”. En relación a la continuidad de las medidas de fuerza, sostuvo que junto con el Frente Sindical Universitario acordarán cómo seguir y que “es muy importante que los estudiantes se sumen porque esto los afecta directamente”.