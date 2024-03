La UNCuyo se mostró en contra del arancelamiento y pidió que la educación esté dentro del "Pacto de Mayo"

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo realizó su primera sesión del año con el foco puesto en la dura situación actual y cómo enfrentarla desde lo presupuestario, en un contexto de "ingresos congelados y mala imagen del sector público en general y de las universidades públicas en particular", como marcaron desde la institución. La rectora Esther Sanchez encabezó el plenario en el que presentó estrategias para acompañar a los estudiantes, manifestó su total oposición al arancelamiento de las universidades públicas y reclamó la inclusión de la educación en el Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei.

“No hay presupuesto para universidades sino que transitamos con un presupuesto reconducido que nos habilita para gastos de funcionamiento, el mismo importe mensual que en enero del 2023, con una inflación interanual que, según se publicó ayer, es del 276,2%. Y a esto agregamos que no hay muchas señales de mejora al menos publicadas ni para gastos de funcionamiento ni para salarios”, contextualizó Sanchez.

“Hoy enfrentamos un doble desafío: una sociedad que está exigida y agobiada por los problemas, por un lado, y la cuestión de la imagen de la Universidad pública, a la que se ha presentado como una organización que es ineficiente en el manejo de recursos y en el logro de objetivos, y en la que habría un supuesto reemplazo de la educación por el adoctrinamiento. Eso nos inquieta”, evaluó la rectora, al tiempo que propuso "enfatizar en la importancia de la Universidad pública para la sociedad argentina en todas sus funciones: en educación, investigación, extensión, vinculación. En consecuencia, el desafío es trabajar por producir resultados con impacto y comunicarlos asertivamente, tarea hoy complejizada obviamente por la restricción de recursos”.

"El objetivo del Gobierno nacional es llegar al déficit cero aplicando, entre otras medidas, un presupuesto reconducido para el sector público, lo que fuerza a un análisis profundo de los recursos disponibles", sostienen desde la UNCuyo.

“Más allá de las especulaciones sobre qué podemos esperar para los próximos meses, enfrentamos una situación de hecho, fáctica: las fuertes restricciones presupuestarias nos imponen hacer un uso eficiente de los recursos del Estado, y a poner toda nuestra creatividad, imaginación y energía para buscar soluciones a los diversos problemas”, advirtió la rectora.

El plenario en la UNCuyo.

Y agregó: “Desde la UNCuyo hemos acompañado las gestiones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para buscar fortalecer el presupuesto universitario", al tiempo que relató que la gestión está trabajando con distintos actores y analizando diversas estrategias colaborativas para desarrollar los proyectos. “No vamos a renunciar a nuestros proyectos, más allá de que probablemente nos lleve más tiempo lograrlos. Basta mencionar aquí entre otros, el programa Impulsores UNCuyo que fue presentado en sociedad antes de las elecciones nacionales”.

"Los estudiantes como prioridad"

Sanchez hizo hincapié en el desarrollo del proceso educativo de calidad y en garantizar que la estructura esté en condiciones para que los estudiantes puedan cursar. "Esa es nuestra prioridad. Nuestros estudiantes son la razón de ser de nuestra Universidad. Haremos todos los esfuerzos para asegurarnos el bienestar físico y psíquico necesario para que sea un proceso exitoso. Es por ello que aun con un presupuesto reconducido hemos propuesto la generación de un Fondo Especial de Servicios Básicos que nos asegure mantener la estructura en condiciones. Y un Fondo Inicial para la Atención de Becas para nuestros estudiantes que, como su nombre dice es inicial, y podrá ser incrementado en la medida en que sea necesario, pero que también tengamos los recursos que nos lo permita”.

La Rectora insistió en que la Universidad debe ser percibida por sus estudiantes como un lugar seguro, de contención, no solo para cursar si no también para hacer deportes, para alimentarse, para asistir y permanecer.

Aunque se debatieron algunas cuestiones acerca del presupuesto, la propuesta que presentó la funcionaria se aprobó de manera unánime y en todos los puntos. En tal sentido, agradeció a los miembros del Consejo Superior su acompañamiento. El plenario de la Universidad nacional.

Educación pública vs modelos de arancelamiento

Por otra parte, la rectora reiteró que la educación pública es un derecho humano, un bien público y una herramienta de desarrollo de la sociedad, y en base a esto dijo: "Quiero aclarar personalmente que no estoy de acuerdo con modelos de arancelamiento universitario cualquiera sean las carreras que se pongan sobre la mesa. Tampoco el señor vicerrector (Gabriel Fidel). Creo que es importante poner esto sobre la mesa para que no queden dudas”.

En la misma línea, la rectora remarcó con preocupación que entre los 10 puntos propuestos por el presidente Javier Milei en el Pacto de Mayo está ausente la educación: “Estoy convencida de que la educación debería esta incluida entre los puntos de ese pacto y ser una prioridad”.

Plan de lucha

Ante la consulta de una consejera acerca de la posibilidad de que la Universidad le descuente el día a quienes adhieran a la medida de fuerza convocada por los gremios universitarios para el jueves 14, Sanchez contestó lo mismo que les dijo a los representantes de los gremios cuando los recibió el lunes 12.

“Esta rectora va a encabezar una marcha si deciden hacer una marcha; va a participar de clases públicas o de un abrazo simbólico de la Universidad si esas son las propuestas. Voy a llevar al CIN, como lo hice el año pasado, cuando propuse y logré, después de movilizar a un conjunto de universidades, que se abriera la paritaria. Para eso cuenten conmigo porque voy a ser muy férrea en la determinación de defenderlos”.

Y a renglón seguido Sanchez volvió a poner a los estudiantes en el centro de la vida universitaria. “Lo importante es que nuestros estudiantes estén contenidos porque, sobre todo los más jóvenes, no la están pasando bien. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de estar al lado y de cuidar a esos chicos. Considero que el paro es un derecho adquirido y que pueden expresarse de ese modo. Si ustedes me dijeran que se van a expresar fuera del horario de clase, les diría que los acompaño y le pediría al resto de la Universidad que los acompañe, pero no me pidan que como cabeza de la Universidad no tome las medidas necesarias para que los estudiantes estén contenidos, que son la razón de ser de nuestra Universidad”.

En el mismo sentido puntualizó que las paritarias entre el Frente Gremial y el Gobierno Nacional tienen que estar abiertas. "Creo que el diálogo es imprescindible y que es necesario conversar para encontrar soluciones en conjunto", sostuvo la funcionaria.