Joan Manuel Serrat en Mendoza: la UNCuyo anunció el cronograma de actividades con la presencia del cantautor

Durante tres días, el icónico artista catalán será homenajeado con propuestas que combinarán música en vivo, reconocimiento institucional y encuentro con el público.

Joan Manuel Serrat llegará en los próximos días a Mendoza, y la UNCuyo preparó un cronograma de actividades que se extenderá durante tres días para distinguir al legendario cantautor catalán que recibirá el doctorado Honoris Causa.

En estas tres jornadas, la alta casa de estudios le rendirá un homenaje a Serrat, en el que confluirán el reconocimiento institucional, la música y el encuentro con el público. Las entradas para el concierto homenaje al icónico artista estarán a la venta a través de entradaweb a partir del 2 de marzo, y el espectáculo tendrá lugar el jueves 12 de marzo en la Nave UNCuyo. Los tickets también estarán disponibles en la boletería del mencionado centro cultural desde el 3 de marzo, de martes a sábados de 18 a 22h, y los domingos de 17:30 a 22.

La propuesta musical con la que se le hará tributo a Joan Manuel Serrat consiste en un concierto de folclore en modalidad sinfónico-coral, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, el Coro de Cámara y el Coro de Jóvenes. La dirección estará a cargo de Tobías Volkmann y en el espectáculo brillarán los talentos de solistas invitados. Para quienes no logren conseguir entradas, anticipan que la gala se transmitirá en vivo por YouTube.

Por otro lado, la entrega del doctorado Honoris Causa para Joan Manuel Serrat será el viernes 13 de marzo a las 12, también en la Nave UNCuyo. Dicha actividad protocolar tendrá ingreso exclusivo con invitación, y también será transmitida por YouTube.