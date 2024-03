Fórmula previsional: cuánto han perdido de poder adquisitivo los jubilados

Carlos Gallo, exjefe regional de Anses, volvió a trabajar en las oficinas una vez finalizada la gestión del gobierno por la cual tenía su cargo. Es parte del Secasfpi, sindicato de trabajadores de Anses, y fue delegado durante la gestión de Mauricio Macri. Hasta el momento no hay nuevo jefe regional de San Juan, San Luis y Mendoza y el Gobierno propone una nueva reforma previsional para abril con un aumento de la mano de la inflación del mes anterior. Al respecto, Gallo detalló la situación en MDZ Radio 105.5 FM.

"En Anses había un eslogan que han ido cambiando pero, 'en cada etapa de tu vida', 'con cada argentino siempre', por ejemplo, porque atiende incluso antes del nacimiento y posterior al fallecimiento de una persona con la pensión o el subsidio de contención familiar" comentó Gallo, quien agregó que "atraviesa a la sociedad".

Respecto del presupuesto de Anses, explicó que "en diciembre, en Mendoza, invirtió $81,632 millones. La inversión mensual de Anses es más dinero que el propio presupuesto provincial del Gobierno". "Estamos hablando de que si disminuís esa inversión, si recortás esa inversión, en los comercios termina afectando. Si compraba 10 kilos de pan, va a cobrar 9 kilos de pan".

Actualmente no hay jefe regional nombrado y, al respecto, dijo que "la última información que tengo, es que han asumido algunos jefes de algunas oficinas en el país. Han nombrado unos 10 o 12 en distintos puntos, ninguno en el caso de la provincia de Mendoza ni en el resto de las provincias de Cuyo. Jefe regional, hasta la semana pasada, no había ninguno nombrado". Explicó que es importante que esto suceda, ya que - por ejemplo - "en Mendoza, por un temporal, la oficina de Las Heras se cerró, al día de hoy sigue cerrada y no hay nadie que dé respuesta a esta problemática. Con la motosierra, si no hay dinero para obras probablemente no esté en los planes reabrir la oficina, y sería muy triste".

En cuanto a la reforma previsional que pretende el Gobierno nacional, expresó que “sin lugar a dudas, son muy discutibles las leyes de movilidad jubilatoria” y que, en general, la idea de la movilidad jubilatoria es una idea de progresividad. “Es que mejoren las jubilaciones progresivamente. Si lo atás a la inflación, no están mejorando, no están empeorando tampoco. Cuando uno analiza la canasta básica de un jubilado no es la misma que la canasta básica de cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa, por el tipo de consumo que tienen. En general les afecta más la inflación, como a los sectores postergados, sean jóvenes o más grandes, que quienes tienen mucho dinero, porque para las necesidades básicas destinan una porción de su ingreso mucho más chica”.

Agregó que es de público conocimiento que “lo del superávit fiscal del mes de enero, la mayor parte fue el recorte de Jubilaciones y Pensiones”. Y aclaró: “No se bajó lo que percibían los jubilados, sino que cayó el poder adquisitivo por el propio proceso inflacionario y por un aumento mucho menor al aumento inflacionario. Se perdió, bimestralmente, el 36,4% de la capacidad de las jubilaciones”.

Gallo sentenció que lo que deberían hacer para que la jubilación siga valiendo lo mismo que en diciembre, o en noviembre, es “recomponer ese 36% y después actualizar por inflación. Sino vamos a tener eternamente la misma jubilación de noviembre, y no era buena la jubilación de noviembre. Lo digo yo que fui funcionario del gobierno anterior”. “Lo primero que habría que pensar es en recuperar el poder adquisitivo y después el aumento y la movilidad por inflación genera un estancamiento. Sería una movilidad que nunca sería progresiva”.

Además explicó que “nuestro sistema provisional no es un sistema de capitalización, sino un sistema de reparto asistido. Las jubilaciones de hoy se financian con lo que aportamos trabajadores registrados, aportes y contribuciones, y con recursos tributarios que dependen del consumo, parte del IVA, parte del impuesto de los combustibles, al tabaco, impuesto país hoy en día. Si estamos en recesión, como estamos ahora, por más de que vos quieras dar un gran aumento anual, no da la caja. Entonces, el modelo económico que tenemos vigente hoy en día, un modelo de recesión donde cae el consumo, caen los puestos de trabajo, por más que intentes hacer frente al pago de las prestaciones de la Seguridad Social, es inviable”. “Es una discusión de la movilidad jubilatoria, pero también es una discusión del modelo económico”.

