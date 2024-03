Paritaria docente caliente en Santa Fe: anuncian paros y el Gobierno contrataca con el ausentismo

La discusión salarial entre los docentes y el Gobierno de Santa Fe no encuentra el rumbo y continúa escalando en conflictividad. Luego de dos jornadas de reclamo a comienzo de semana y todavía sin una nueva convocatoria, los maestros redoblan la apuesta y prometen nuevos paros para los próximos días. Sin nueva oferta, mientras tanto, el Ejecutivo respondió con los datos de ausentismo y los altísimos costos que representan. "Duplican y triplican al de otras provincias", aseguró el gobernador, Maximiliano Pullaro.

Marzo promete más conflictividad entre el Gobierno y los empleados públicos a partir del fracaso de las reuniones paritarias. Este viernes los docentes privados nucleados en Sadop anunciaron tres días de paro para la semana próxima: lunes 4, en adhesión a la medida que a nivel nacional tomó la Confederación General del Trabajo (CGT), jueves 7 y viernes 8 por el Día Internacional de la Mujer.

"Ante la falta de convocatoria, las y los docentes continuamos la lucha en defensa de nuestro salario y por mejores condiciones de trabajo", explicaron en conferencia de prensa los docentes y reclamaron al Ejecutivo provincial por la falta de convocatoria a nuevas reuniones para seguir discutiendo salarios y condiciones laborales.

Por su parte, los docentes públicos de Amsafe anunciaron que el próximo lunes definirán en reunión de delegados departamentales las acciones a implementar que incluyen paro y movilización por 48 horas. La semana próxima se definirán los días y la modalidad. De acuerdo a la información preliminar también podría ser jueves, en consonancia con la decisión que adoptó Ctera a nivel nacional y viernes.

A diferencia de otros año, la discusión paritaria en Santa Fe comenzó los primeros días de enero, sin embargo las partes nunca lograron ponerse de acuerdo. Los docentes reclamaron el estricto cumplimiento del pago del 36,4% del 2023 correspondiente a la cláusula gatillo y rechazaron el ofrecimiento del 7% que elevó la provincia.

A diferencia de Córdoba o Entre Ríos, donde las autoridades desconocieron los acuerdos del 2023, en Santa Fe se decidió pagarlo en cuotas y realizar una propuesta salarial acorde a los ingresos del Estado. "Durante 2024, los salarios de los docentes se incrementaron ya un 14%, se va a ampliar a 36,4% con el 22,4% con el sueldo de febrero pagado en marzo y si se acepta la propuesta se va a incorporar un 7% más para cerrar un trimestre con un 43,4% de aumento. Se trata de un porcentaje significativo y que está por encima de muchos acuerdos paritarios del conjunto de trabajadores del país", señaló el ministro de Educación, José Goity.

El pedido de Pullaro a los docentes

"Les pido desde lo mas profundo del corazón a los docentes que vuelvan a las aulas. Para nosotros es muy importante que los chicos estén en la escuela, poder apostar a los aprendizajes, a las evaluaciones. Tenemos muchos programas y muchas iniciativas", expresó el gobernador de Santa Fe Pullaro, horas previas a que se conozca la decisión de profundizar las medidas de fuerza.

"La Argentina está viviendo un momento sumamente complejo y nosotros a las cuentas del Estado las tenemos que cuidar. Por eso vuelvo a pedirles, con mucha humildad, que los docentes vuelvan a las aulas. Y nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos para recomponer los salarios, porque los entendemos", agregó el mandatario.

La respuesta de los docentes no se demoró en llegar. "Le decimos a Pullaro que así como le peleó a Nación, de corazón suponemos, por la disminución de las retenciones que pida y pelee gestiones para que se continúe con el Plan 25 y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que unilateralmente se dejo de transferir a las provincias", comentó Pedro Bayugar, secretario General de Sadop.

Ausentismo docente

El Gobierno jugó una carta fuerte y recalentó la discusión al difundir una serie de números que exponen el ausentismo docente en Santa Fe y los gastos que ocasiona. En los últimos 4 años se incrementó un 10%, ubicándose actualmente en el 25,3 % -duplicando y en algunos casos triplicando a otras provincias, aseguraron.

Pullaro marcó que la suma total de los reemplazos docentes otorgados sólo en octubre del año pasado, sumaron “86.000 días: 235 años”. Y puso como ejemplo que en total se otorgaron “18.000 días por cuidar a la suegra, al sobrino, o al tío”. En ese sentido, insistió en la magnitud de las cifras: “El ausentismo en nuestra provincia duplica y hasta triplica a los de otras provincias”, señaló. Y marcó que mientras en Santa Fe el año pasado reemplazar a docentes que no fueron a trabajar implicó para la provincia tomar un 25 % más de personal, por la misma situación en Provincia de Buenos Aires se necesitó un 12 % más. Ausentismo docente. Fuente: GSFE

Los docentes recogieron el guante y aseguraron estar dispuestos a discutir todas las situaciones, pero dentro de la paritaria y no por los medios de comunicación. "Si bien le puso un poco de pimienta, creo que lo principal es que el gobierno habla de algo que los docentes saben que no es cierto. Ellos dicen que están pagando la deuda 2023 pero en realidad escriben, a través de los decretos, incrementos salariales que no saldan la deuda y que por otra parte traen confusión entre los docentes, pero los trabajadores tienen muy en claro lo que se les debe", dijo Bayugar de Sadop.

Desde Amsafe, Rodrigo Alonso, secretario General del gremio aseguró que el informe del gobierno "pretende estigmatizar a los docentes y embarrar la cancha". A su vez mencionó que "quieren preparar el terreno para instalar un castigo a los docentes, instalar el presentismo como se hace en otras provincias".

"Hay que controlar, pero ¿por qué no se discute eso en el ámbito paritario? Porque el gobierno quiere decir que los docentes faltan", señaló el dirigente gremial santafesino y reclamó que el Gobierno vuelva a convocarlos a la mesa de discusión.

Se espera que el próximo lunes el Gobierno anuncie cuándo volverá a reunir a los gremios docentes para realizarles un nuevo ofrecimiento salarial. Mientras tanto, los trabajadores ya definieron sus medidas de fuerza.