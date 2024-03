"No hay nadie en la playa y el día está hermoso", la impotencia de un concesionario de Punta Mogotes

En el último tramo del verano, la conclusión de los concesionarios de Punta Mogotes, al igual que otros encargados de balnearios de la zona sur y norte, es que fue una "floja" y "mala temporada" y que los alquileres de sombra se desplomaron, especialmente en febrero, al que definen como un mes "crítico." Para marzo, esperan que empeore todavía más.

En el complejo que reúne los alquileres más económicos de Mar del Plata admiten que "desde el 18 de febrero no quedó nadie", y consideran que "solo fue buena la segunda quincena de enero", en un verano que tuvo como singularidad muy pocos días de lluvia.

"Lo que más nos impactó fue el bajo consumo; hubo un 30% menos de gente y un 50% menos en cuanto al consumo", refirió una fuente de la administración del complejo, en contacto con MDZ.

Entre febrero y marzo, suelen llegar a la ciudad contingentes de jubilados que este año no produjeron un impacto considerables y esto genera un efecto rebote en las actividades con las que suelen complementar sus vacaciones, como la concurrencia al teatro o a zonas de recreación, como la playa.

"Prácticamente no hay nadie. A esta altura del año solían venir grupos de jubilados, gente mayor, porque es más barato. Trabajamos con algunos hoteles y nos dicen que están prácticamente vacíos también. Nos avisan, 'che, no me preparen la carpas porque no va a ir nadie'. Ellos llegaban en colectivos y ya no tenemos ni eso, lo que significa falta de laburo para todos", expresó Nicolás, concesionario del balneario Nº2, en un móvil con C5N que se emitió este jueves al mediodía, donde señaló que trabajan "con la mitad del personal que tomábamos el año pasado, porque la realidad es que los chicos vienen y se miran las caras".

Panorama desolador en Punta Mogotes: "No hay nadie"

El joven empresario graficó que "no hay nadie en la playa y el día está hermoso" y dio la temporada por terminada, aunque dijo que "hay que tener todo preparado por las dudas". "Fue bastante negativa y te diría que si pagamos los gastos estamos contentos", agregó.

Al buscar referencias con este nivel de crisis, ponderó que en el sector donde se sortearon cientos de carpas en diciembre pasado "en la pandemia trabajamos más que este año y así te das cuenta que es una temporada muy mala".

Finalmente se mostró esperanzado por un repunte en Semana Santa, con el fin de semana largo de seis días, pero "como estamos en la playa es una lotería porque sin sol la gente no viene". Los jóvenes, protagonistas de una temporada de bajo consumo - Foto: Télam

En sintonía, la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, afirmó que la temporada “fue compleja” porque “hubo afluencia de gente” pero se gastó poco dinero.

La funcionaria bonaerense precisó que hubo una caída del consumo del 40% y del 18 de circulación turística. “En Mar del Plata hubo un 5% menos de gente que en 2023 y en febrero, casi llega al 10%”, contrastó, en declaraciones a radio Provincia.

En relación al programa Previaje, Martínez indicó que “fue la mejor política del gobierno nacional después de la pandemia”. Y subrayó que “fuimos la Provincia más elegida en todas las ediciones y el impacto fue mucho”.

Asimismo, comentó que ante un contexto muy difícil, desde la Provincia se está “trabajando para generar algún tipo de movimiento turístico, después de Semana Santa y hasta el invierno y de agosto a octubre”. Kicillof acusó a Milei de la mala performance turística - Foto: Télam

Ayer, el gobernador Axel Kicillof encabezó la última conferencia de verano en Necochea. Y recurrió a una cita de Luis Miguel para apuntar a la política económica nacional como el origen de lo que describió como una mala perfomance turística este verano.

“No culpes a la playa, nos culpes a la lluvia, fue Javier Milei el que destruyó a la temporada”, dijo.

Frente a funcionarios bonaerenses, representantes locales, vecinos y turistas, Kicillof alertó que en la última semana hubo "18% de caída en la afluencia turística a los destinos bonaerenses". "En las reuniones que mantuvimos hoy con los representantes de distintos sectores productivos describieron una realidad desoladora". lamentó.

"Venía cayendo la cantidad de días de estadías y el consumo, que venía exhibiendo caídas del 30% y ahora se profundizó al 40%. Es una temporada que empezó mal y terminó peor. Esto es por la gestión del gobierno actual, exclamó el mandatario provincial para culpar al oficialismo.