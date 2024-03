Dejó la Argentina para cumplir un sueño y hoy trabaja en los mega eventos de los Estados Unidos

El deseo de tener una experiencia en el exterior, una ruptura, la finalización de la cuarentena y las ganas de crecer profesional y personalmente, fueron el impulso que Miranda Ghirimoldi necesitaba para tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre: irse a vivir a los Estados Unidos. Con 28 años, y luego de haber estudiado la Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento en la UADE, “Miru” sacó los pasajes a Miami, donde, sin saberlo, encontraría un sinfín de oportunidades, hasta llegar a ser una de las productoras de los eventos más importantes del mundo.

Miranda tenía lo que siempre había querido en Argentina: una familia unida, amigos, trabajo en su propia empresa de Community Management, un título, la danza como hobby. Pero algo más faltaba. Un sueño que siempre resonó en su interior comenzó a demandar ser escuchado. “La realidad es que yo siempre soñé con intentar algo en el exterior, no necesariamente en Estados Unidos”, confiesa la profesional. Fue, concretamente, la ruptura con su entonces novio, con quien había estado seis años y convivido durante la cuarentena, la excusa que tuvo para viajar con a Miami, a modo de escape, en noviembre de 2020.

No estaba sola. En Miami tenía a su mejor amiga, Priscila, quien ya se había asentado en la ciudad. Como el deseo de seguir creciendo a nivel profesional era más fuerte que nunca, con "Pri" investigaron qué maestrías ofrecía FIU (Universidad Internacional de Florida, por sus siglas en inglés). “Ahí nace la idea de venirme para acá -definitivamente- y de hacer la maestría”, evoca la joven que apostó a dejar todo atrás y tener un nuevo comienzo gracias al Máster en Gestión de Hostelería y Turismo en FIU Chaplin School of Hospitality & Tourism Management, con especialidad en mega eventos.

Miranda terminó el Máster en Gestión de Hostelería y Turismo en FIU Chaplin School of Hospitality & Tourism Management, en 2023. Foto: Gentileza Prensa Miranda Ghirimoldi

El 10 de agosto de 2021 fue el día inicial de la aventura que nunca había imaginado. Llegó a Miami en compañía de su hermana, con seis valijas, sin haber alquilado un departamento, pero con muchas esperanzas de comenzar de cero. “Mi llegada a Miami fue alocada. No estaba aprobada por la Asociación del Departamento para vivir. Tuve la suerte de que Vicky -una amiga- me prestara su departamento. Ella se tenía que ir a Europa y necesitaba que alguien se quedara con el perro. Entonces, hicimos un intercambio y me salvó la vida, porque no tenía dónde ir”, reconoció Miranda con gratitud.

Lo más difícil había sido la despedida con los que se quedaron: familia y amigos. Una despedida que se vuelve a repetir cada diciembre, después de que Miranda vuelve a pasar las fiestas con ellos. “Yo siempre fui muy apegada a ellos e irme no fue fácil. Cuando yo les conté la noticia, en realidad, no fue una decisión tomada, sino que fui con la propuesta de ‘me gustaría hacer esto, ¿ustedes qué opinan?’. Mis padres y mi hermana me apoyaron desde el momento cero, con el dolor de saber que uno va a tener que despedirse y va a extrañar, pero sabían que era un buen camino”, dijo nostálgica.

Con videollamadas y mensajes como sostén y compañía, a pesar de la distancia, Miru pudo pasar esos primeros meses de encontrarse sola en la otra punta del continente, replanteándose todo lo que había ido a hacer. Poco a poco, todo fue tomando su lugar. El departamento llegó y, dos años después, la ansiada graduación, con el reconocimiento de "real triumph graduate" (graduada de triunfo real, en español). Y, las puertas no hicieron más que irse abriendo a medida que ella iba golpeando y probando todo lo que era -y es- capaz de cumplir.

Su familia la acompañó en el día de su graduación. Foto: Gentileza Prensa Miranda Ghirimoldi

Cautivada por una ciudad repleta de cultura, con personas que llegan de cualquier rincón del mundo, Miranda cuenta: “Poder conocer las diferentes culturas y las historias de la gente es algo que me encantó de Miami. Y aprendí a disfrutar de tener la playa cerca. Al principio me parecía buenísimo y loco salir de la facultad y decir: ‘Voy a la playa’. Está bueno poder descontracturar y descomprimir en la playa”.

En paralelo, Miranda había iniciado la búsqueda laboral. Tuvo que creer en sí misma, ser más extrovertida, tocar puertas, contar todo lo que sabía hacer y seguir para adelante, con una meta clara: conquistar la industria de los eventos. “Yo tengo la teoría de que a mí me gusta más que me vean trabajar y que eso me pueda ayudar a crecer, y así fue como lo fui haciendo. Quien hoy es mi mentora, Alexandra, fue la primera persona que vi en la universidad; me acerqué a hablarle y gracias a ella hice millones de eventos”, relató la productora que hoy brilla en la cima, y agregó: “Nunca pensé que iba a llegar a donde estoy; nunca pensé que iba a cumplir las metas que cumplí en tan poco tiempo”.

Actualmente, Miranda trabaja con dos empresas que hacen eventos en Miami. “Una que se dedica a todo lo que es Operations Management de algunos eventos y otra que es del armado, Preproduction, Production y desarmado. No tengo un calendario fijo. Tengo un evento; lo armo y desarmo, y llega el otro. Eso me apasiona”, explicó la emprendedora de 31 años, que también cultiva el talento emergente como cofundadora de la organización estudiantil Back of House (BOH) en FIU. Miranda produjo cientos de eventos en menos de tres años. Foto: Gentileza Prensa Miranda Ghirimoldi

Su trabajo la llevó a ser parte de la producción de mega eventos como el Super Bowl, el Ultra Music Festival, el Miami Grand Prix, la Billboard Latin Music Week y el South Beach food and wine festival. Su favorito, según reflexionó, fue el Miami Gran Prix de la Fórmula 1. “En este tengo que trabajar en lo que sea”, se propuso y lo consiguió. “El primero en el que estuve fue en el 2022 y, por suerte, también estuve en el 2023. Del Super Bowl, haberla visto en vivo a Rihanna el año pasado en Arizona fue único. Pero si hablamos de deporte, de eventos, de lo que es armar un race track para que los pilotos corran y ver la magnitud de la gente, Fórmula 1 es mi favorito”, aseguró Miranda.

El cambio en su vida fue rotundo. Hoy se reconoce como una Miranda totalmente diferente a la que era antes de viajar. “No solo me transformé en una persona mucho más extrovertida, sino que, también, profesionalmente me siento mucho más entera. Me mostré a mí misma que soy capaz de mucho más y que le pongo el pecho a lo que venga”, analizó y profundizó: “Hay cosas que me traje, como lo organizada y disciplinada que siempre fui. Pero la Miranda de antes no es la Miranda de ahora”.

Estar en el equipo de producción de los mega eventos no es sinónimo de techo para Ghirimoldi, quien ya tiene pensadas nuevas metas para su futuro. “Si todo sigue andando como quiero, siguiendo trabajando en estos eventos que son tan increíbles e importantes, quiero poder armar mi propio proyecto y desarrollar una empresa nueva que se acaba de abrir acá en Estados Unidos, que necesita desarrollo desde cero. Seguir adelante, conseguir clientes, seguir aprendiendo, creciendo, seguir conquistando la industria de los eventos a ver si puedo trabajar en eventos más grandes. Ahora se viene la Copa América y Estados Unidos es uno de los países que va a ser host de la Copa del Mundo, así que voy a por eso”, determinó su destino Miranda.