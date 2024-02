La preocupación de Ampros ante el aumento de la demanda en hospitales públicos

Mientras el gremio de los profesionales de la salud de Mendoza se prepara para analizar y responder una propuesta paritaria del Gobierno de Mendoza en medio de las negociaciones, hubo respuestas por parte del sector luego de que en el Gobierno aseguraran que el sistema público está preparado para asumir la demanda en los hospitales producto de la crisis en el sector privado. Apuntan a la demora en la atención.

Concretamente fue el director de Hospitales, Jorge Pérez, afirmó que en algunos efectores el incremento fue del 5% y en otros, como máximo del 15%, lo que no ha afectado el normal funcionamiento de los servicios. "El Ministerio de Salud y Deportes afirma que el impacto de la crisis económica en el sector público de Mendoza está influyendo en la migración de personas que no pueden acceder al sector privado al sector público, aunque esta situación no ha repercutido significativamente. También, se está observando que la población no duda en elegir el subsector dado que la salud pública mendocina, siempre ha sido de excelencia", indicaron oficialmente desde el Gobierno.

El director de Hospitales afirmó que el sistema público está en condiciones de responder a la demanda tanto en este momento, como también en la temporada de enfermedades respiratorias.

Días más tarde, en medio de la negociación paritaria, Claudia Iturbe contestó a los dichos del funcionario en Recalculando por MDZ Radio. "No hay soluciones para aquellos que esperan seis o siete meses para ir al otorrino. No hay turnos para neurólogos en el sector público, no sabemos qué va a pasar con la gente que se va a volcar toda a las guardias públicas y cómo les daremos atención de calidad. Habría que ir al hall de los hospitales a preguntar hace cuánto que la gente que está ahí pidió turno", disparó la titular de Ampros.

Y sumó: "Hoy, en verano, las guardias están funcionando. Pero cuando esta demanda crezca con las enfermedades estivales vamos a ver cuántas horas tienen que esperar en la guardia. Nos informan a nosotros que la gente va con anginas y que en el Lencinas o en el Central los tienen un día para atenderlos y que cuando los van a atender no tienen penicilina, por ejemplo. Hay que hablar con la gente que sufre en la espera. Dicen que el sistema está preparado para atender en guardia, si seguro, pero en 15 horas".

"No se está accediendo a la salud a tiempo. Preocupa el cómo impacta no llegar a tiempo para el paciente", remató la secretaria general de Ampros ante la consulta de este medio al respecto.