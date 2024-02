Año nuevo chino: la razón por la que cada año es un animal distinto

Llegó un nuevo año en el calendario chino, que todos los años trae consigo una fuerte connotación en el horóscopo y genera expectativa en los que siguen esta filosofía. El milenario calendario augura un gran año, según el icónico animal que tocó en esta oportunidad.

El calendario chino, a diferencia del gregoriano, es un calendario lunisolar y cíclico. Esto quiere decir que no solo se guía por el sol y, además, no cuenta con años. Según los cálculos que pueden hacerse en base al calendario occidental, el calendario chino tiene más de cuatro mil años.

Según explicó la presidente de la Asociación Cultural Chino Argentina, Szu Chia "Ana" Kuo, a MDZ, las diferencias con nuestro calendario, también residen en otras cosas: "Estamos hablando de más de 4000 años de historia, cuando los emperadores pedían por buenas aguas y buen viento, que en este caso está representado por el dragón, que era la deidad que comandaba las aguas y los vientos para una buena cosecha".

Este calendario, con fines agrícolas, también tiene una gran importancia para la vida común de los chinos, ya que no es como otrora, en que la población, casi en su totalidad, se dedicaba o vivía de eso. "El dragón es el horóscopo más importante, Los chinos quieren tener, aspiran tener un hijo o hija dragón", explicó Kuo. Además, agregó que "este año en particular se llama ese dragón de madera porque se asocia lo que es el horóscopo con uno de los elementos. Los cinco elementos que conforma más que nada el aro de madera. Simboliza el crecimiento, la vida, el brote, la madera. También es la primavera, por lo tanto, este año tenemos el dragón que nos trae una energía intensa y positiva y además tenemos la vida, el crecimiento y la prosperidad de la madera".

¿Cómo se festeja el Año Nuevo chino?

Ana explicó a MDZ que no hay un solo día de año nuevo, sino que "arranca antes una de las grandes acciones que se hace para dar bienvenida al Año Nuevo. ¿Se hace el día 24, que es equivalente al día 24 de diciembre nuestro, pero sería el 24 de diciembre en el calendario lunisolar, que es este calendario agrícola, se hace una gran limpieza y purificación de la casa, se prepara la casa, se le saca todo lo que tenga que ver, se desprende de cosas viejas, especialmente vajillas viejas, no lo que están rotas o semi rotas, zapatos y cosas sin uso".

También explicó que, después de eso, lo que se hace "es decorar con coplas donde están escritos los deseos que uno quiere, se quiere desear, buena fortuna, se quiere desear amor, se quiere desear primavera. Que ese crecimiento se escribe en las coplas romboide rojo y se decora en las en los lugares visibles o también se hace lo que es el arte de recorte de papel".

Explicó que en China, con motivo del año nuevo, "hay unos mercados muy típicos del año nuevo que no aparecen en ningún otro momento del año, en donde venden productos saludables y bien empaquetado para los regalos, porque es el momento cuando la gente empieza a prepararse para viajar largas distancias para encontrarse con sus seres queridos. Entonces hay que llevar regalos y aparecen ferias. Yo siempre digo que, en ese momento, los mejores regalos no es un juguetito, no son cosas físicas comunes lo que nosotros regalamos, si no más que nada pensado en la salud".

¿Qué se come en el Año Nuevo?

Así como hay comidas típicas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, como la ensalada rusa, el matambre, el lechón o el vitel toné, en China también hay determinadas comidas que cuentan con un significado: "Principalmente se debe contar con un mínimo de un pescado, preferentemente de punta a punta en el centro de la mesa, porque el pescado simboliza abundancia". Esto es por que la palabra "pescado" en chino es homófona a sobrar, rebalsar o abundancia, uno de los deseos principales del Año Nuevo chino.

Otra comida muy típica para la fiesta de Año Nuevo chino son los fideos: "Tanto en Japón como en China simbolizan longevidad, los fideos largos. Entonces es una comida muy bien recibida por la gente mayor. Todos deseamos longevidad". Igualmente, esta no es la única pasta, sino también los reconocidos dumplings, que suelen comerse en la región de Shondong o Beijing a la medianoche: "los ravioles chinos que se asemejan en su forma a los antiguos lingotes de oro, como los anillos, es como diciendo 'estoy comiendo mucha fortuna'".