Se enciende una luz de esperanza para frenar el aumento de las prepagas

La Justicia de Mendoza falló por primera vez contra una empresa de medicina prepaga y a favor de un afiliado que interpuso una acción de amparo contra el mega DNU 70/2023. A través de la resolución judicial se ordenó el reintegro de los valores percibidos en exceso y se dictó una medida cautelar innovativa que ordena a Medifé Asociación Civil que suspenda cualquier aumento de las cuotas mensuales. A nivel nacional, las sentencias que surgen de los amparos presentados por los damnificados, van en la misma línea.

El Juzgado Federal Nº2 emitió un fallo a favor de un afiliado a la empresa de medicina prepaga Medifé donde ordenan la suspensión de los aumentos de las cuotas mensuales. El hombre de 68 años percibió incrementos que superaban el 55% (entre noviembre, diciembre y enero). Esta sentencia judicial se suma a otras que se dieron a nivel nacional.

"El argumento jurídico que utilizamos en el amparo tiene que ver con la vulnerabilidad, el derecho a la salud y al consumidor. Esta persona en dos meses no iba a poder pagar la cuota de la prepaga, lo empujaban a que saliera del sistema de prepagas siendo una persona de mayor vulnerabilidad. El negocio para las empresas son los sanos y no las personas mayores y enfermos", expresó en diálogo con MDZ Radio, el abogado especialista en derecho a la salud, Jorge Caloiro.

Algunas prepagas aplicaron aumentos superiores al 50%

El escrito firmado por el juez Pablo Quiros, agrega que deben recalcularse sus bases de conformidad con los aumentos autorizados por la Superintendencia de Salud de la Nación hasta donde la autoridad de aplicación autorizó y, desde allí, se actualizar de conformidad con la Ley de Movilidad Jubilatoria hasta tanto se resuelva el fondo del amparo.

"Los fallos vienen a poner un freno al decreto de Milei que vino a desregular el sistema de salud. Hay que detener este tipo de medidas y resguardar a las personas más vulnerables", dijo Caloiro en relación al mega DNU 70/2023.

Un aspecto a destacar es que, los fallos se realizan en base a los amparos individuales presentados y no impactan en lo colectivo. Al ser consultado sobre las acciones que realizan los ciudadanos ante las medidas que afectan el acceso a la salud, el abogado reflexionó: "Hay un desconocimiento por parte de la población de los derechos vinculados a la salud. Cuando tenemos un problema vamos a preguntar a los prestadores y las respuestas que les dan, favorecen siempre a las empresas. Otro problema con el que juegan las empresas de medicina prepaga es el acceso a la justicia. De cada 10 que están en condiciones de reclamar, solamente reclama 1".

Detalles del fallo

El Juzgado Federal Nº2 a cargo del juez Pablo Quiros emitió un fallo a favor de un afiliado a la empresa de medicina prepaga Medifé donde ordenan la suspensión de los aumentos de las cuotas mensuales y el reintegro de los valores percibidos en exceso. La sentencia dispone una medida cautelar innovativa que ordena a dicha prepaga a suspender cualquier aumento de las cuotas mensuales y recalcular sus bases de conformidad con los aumentos autorizados por la Superintendencia de Salud de la Nación hasta donde la autoridad de aplicación autorizó y, desde allí, se actualicen de conformidad con la Ley de Movilidad Jubilatoria hasta tanto se resuelva el fondo del amparo.

El fallo expresa que, tomando los períodos de noviembre 2023 a enero 2024, los aumentos no condicen con lo establecido por la Superintendencia de Salud donde los permitidos para dichos meses acumulan un total de 20.45%, siendo que la empresa de medicina prepaga demandada, tomando esos períodos, aumentó un 78.5%, lo que resulta arbitrario e ilegal en virtud de lo dispuesto por el art. 12 de la ley de medicina prepaga. "Sostienen que en el caso se ha aumentado el valor de la cuota sin respaldo legal y, además, en forma abusiva e intempestiva, sin cumplir con la previa notificación al usuario y lo ordenado por la SSS", destaca el fallo.

Otro aspecto que menciona el fallo es la antigüedad del afiliado en la empresa prepaga Medifé. "No debe obviarse que el hombre aporta a la empresa desde hace 27 años. Dichos aumentos son injustos y abusivos. Lo empujan a abandonar su cobertura cuando más la necesita", relató el especialista.

Cómo realizar una presentación judicial para frenar los aumentos

Existen dos formas para acceder a las representación legal frente a los aumentos desmedidos de las empresas de medicina prepaga. Por un lado, los afiliados pueden optar por la contratación particular de profesionales que los representen frente a la justicia.

En el caso de las personas que no tienen los recursos para hacer frente a los honorarios de un profesional, pueden acceder a los servicios que brinda la Defensoría Pública. La misma debe brindar asesoramiento y/o patrocinio jurídico en cuestiones no penales (civil –familia y patrimonial-, comercial, contencioso administrativo, trabajo, seguridad social, etc.).