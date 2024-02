Vendimia para Todos: Gabriel Canci aseguró que Mendoza "dejó de ser conservadora"

En las últimas horas se anunció que la elección del rey y la reina de la Vendimia para Todos 2014 se realizará durante la segunda repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, nada menos que en el escenario del Teatro Griego Frank Romero Day.

Gabriel Canci, productor de Vendimia para Todos, habló en MDZ Radio 105.5 FM y destacó: “Estamos muy felices, agradecidos que el Gobierno, que Diego Gareca nos dio la derecha”.

“Cuando comenzamos a estar en la Vía Blanca y en el Carrusel también estaba esta misma gestión”, recordó y opinó que Mendoza “dejó de ser conservadora, es tradicionalista”.

Respecto de las críticas en redes sociales, Canci aseguró: “No me afecta, todos tenemos derecho a opinar, a interpretar. La fiesta sigue siendo nuestra, pero es la versión popular de una comunidad. No deja de ser Vendimia, no deja de ser parte del calendario, no deja de ser una fiesta nacional”.

Además, adelantó que “va a ser groso el tema de los que se presente este año ante más de 20 mil personas, estar ahí exponiéndose”.

Gabriel Canci, productor de Vendimia para Todxs (Archivo)

También confirmó que “van a poder votar todos aquellos que quieran votar. La gente que sea mayor de 18 y que cuente con su documento para acreditarse, va a poder votar”.

Y cerró, emocionado: “Va a ser maravilloso, creo que es un hecho histórico”.

