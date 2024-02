El descargo de la joven que se hizo viral por un video sobre los incendios en la Patagonia

Teresita Najda nació y creció en Villa La Angostura. Entre el 2015 y el 2018 se fue a estudiar a Capital Federal y en 2022 volvió a la Patagonia para instalarse definitivamente. Hasta ahí, su historia no difiere demasiado a la de muchos jóvenes que sienten el Sur argentino como su lugar en el mundo. Sin embargo, la desesperación por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces, la llevó a crear un video con un fuerte mensaje que subió a la red social Tik-Tok. Rápidamente, las imágenes se volvieron virales.

"Gente, no vengan más de vacaciones a la Patagonia, no vengan más con esa irresponsabilidad", afirma la joven, visiblemente emocionada, en el video que tiene una duración aproximada de tres minutos. "Mi acción no fue con la intención de generar revuelo, me sorprendió muchísimo la cantidad de mensajes tanto buenos, como no tan buenos. Mi descargo obviamente fue desde la bronca y la tristeza de algo que vengo acumulando yo personalmente hace muchos años", contó Teresita a MDZ.

Según el relato de la joven sureña, la explosión del turismo durante y tras la pandemia por el covid 19, generó un arribo masivo del turismo nacional a la Patagonia. "Estamos agradecidos porque obviamente La Angostura vive a base del turismo. El tema es que se empezaron a notar muchas irresponsabilidades por parte de quienes vienen de visita y también de personas que vinieron a vivir sin antes informarse sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué normas hay que cumplir. Básicamente cómo es convivir con el lugar", explica sobre el por qué de su mensaje viral.

Teresita Najda en su Patagonia natal

Foto: Gentiliza Teresita Najda

Cada temporada, miles de turistas llegan hasta uno de los lugares más hermosos y australes del planeta. Los paisajes y experiencias en el sur argentino, son reflejados masivamente en las redes sociales por los visitantes que posan frente al agua cristalina de los lagos patagónicos o en los frondosos bosques pertenecientes a los parques naturales argentinos. Sin embargo, las personas que arriban a ese lugar tan especial suelen olvidar la importancia de respetar las normas establecidas. "Acá viene gente de todo el mundo y todo el mundo es muy bien recibido, pero yo misma viví en carne propia situaciones en donde vi cómo tiraban hasta los pañales de bebé desde la ventana hacia la ruta; los camioneros que lanzan las botellas llenas de orina o los puchos mal apagados. Te vas al falso filo (cerro) Belvedere, que es una caminata que dura unas tres horas y te encontrás con latas de cerveza", relata la joven.

Los incendios en el sur por irresponsabilidades humanas

Desde hace tiempo, la posibilidad de que en distintas provincias del país se estén generando incendios de manera intencional con el objetivo de avanzar con desarrollos inmobiliarios, se convirtió en un tema de debate. Teresita no escapa a la polémica y a expone su posición: "La verdad que es muy triste. Todos los veranos hay situaciones de fuego donde la gente mete mucho a la política, los empresarios y demás. Muchos de estos incendios no tienen nada que ver con venta de lotes ni de tierras, esto tiene más que ver con la irresponsabilidad del accionar de la persona que está haciendo turismo o de residentes locales que tampoco colaboran".

La hermosura de la Patagonia Argentina

Foto: gentileza Teresita Najda

Por otra parte, la joven patagónica también se refirió a otra de las situaciones que ocasionalmente ocupan las portadas de los medios nacionales pero que solo los residentes de la Patagonia conocen realmente: la disputa por los terrenos en el sur argentino. "La situación es fuerte y violenta. La toma de tierras por parte de un grupo de individuos que se hacen calificar como descendientes Mapuches y utilizan un apellido que no les pertenece porque es de los reales originarios, no es un detalle menor".

Y sentenció: "Lo que pasó en el Parque Nacional Los Alerces, sabemos todos que fue por parte de un grupo de estos individuos que dicen ser amantes de la madre naturaleza y de la vida y fueron quienes iniciaron el fuego. No es la primera vez que pasa".