El cartel que guardavidas le pusieron a un elefante marino y se volvió viral

En las últimas horas, el video de un elefante marino en la costa de Mar del Plata se hizo viral en la red social TikTok. Las imágenes fueron subidas por la usuaria @catalinadanada.mdq, supera los cuatro millones de reproducciones y los 350.000 “Me Gusta".

En ellas se ve al animal que yace sobre la arena sin moverse, y a su alrededor, los guardavidas habían encintado el lugar, delimitándolo, para que ningún curioso se acerque, ya que muchos turistas disfrutan de la playa en estas épocas en temporada alta.

También colocaron un cartel de advertencia para todos aquellos que osasen molestarlo o no respetasen el espacio de descanso ya que con este objetivo se realizó el aislamiento del elefante marino: permitir al animal dormir tranquilo en su hábitat natural sin interrupciones.

En el cartel dejaron escritas instrucciones muy precisas: “Elefante marino descansando. No mojar; no darle comida ni agua; mantener distancia; alejar perros; no molestar. La playa es su espacio”.

La mujer grabó la situación mientras se la oye comentar: “El muchacho se vino acá a tomar sol. Esta vez, los guardavidas le pusieron un vallado y un cartel ‘elefante marino descansando’ y ahí las indicaciones para que nadie lo moleste”.

Mirá el video viral que compartió la usuaria @catalinadanada.mdq:

“Parece que no estuviera bien, pero sí. Cada tanto, cambia la pose. Demasiado relajado, último día del mes se ve que llegó con el suspiro al 31. Lindos bigotes, por acá la (depilación) definitiva no resultó. Se mueve, me parece si estuviera soñando”, añadió la autora del video viral.

Entre los más de 4.500 comentarios, se destacan las reflexiones de otros usuarios de Tiktok señalando: “La única forma que entienda le gente”, “Es increíble que haya que poner eso, pero, por otro lado, gracias por cuidarlos”, “Te amo lobo marino que está descansando”, “Le hicieron un espacio VIP", son algunos de las reacciones del video viral.