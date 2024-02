Crece la recomendación de una bebida y científicos alertan peligro de muerte

En las últimas semanas, ha comenzado a circular en las redes sociales una tendencia preocupante que promueve el consumo de agua de mar como un supuesto saludable con innumerables beneficios. Aunque la información ha ganado popularidad entre los entusiastas del cuidado físico y el bienestar espiritual, especialistas y científicos advierten de los riesgos significativos asociados con esta práctica. Contrario a las afirmaciones virales, el agua de mar no es un suplemento nutricional seguro y, de hecho, su ingesta puede tener consecuencias graves para la salud.

A pesar de la aparente simplicidad de la recomendación, los expertos destacan que el agua de mar no es apta para el consumo humano sin un tratamiento adecuado. Este líquido, aunque natural, contiene una concentración de sales y minerales que supera los niveles seguros para el organismo, pudiendo desencadenar desequilibrios electrolíticos y afectar la función renal. En este contexto, es esencial entender los peligros potenciales de seguir consejos virales no respaldados por la ciencia, y la importancia de basar las decisiones de salud en evidencia científica verificada.

Una de las publicaciones virales sobre los beneficios de beber agua de mar. Foto X: @vasilisginger

Fabricio Ballarini, científico del Instituto Director de Biología Celular y Neurociencias de la Universidad Nacional de Buenos Aires dependiente del Conicet, advirtió en su cuenta de X las graves consecuencias que puede traer incorporar el agua de mar como una bebida saludable y discrepó con la información difundida en las redes sociales. "No tomen agua de mar, no sean boludos, no hace bien. Se van a cagar muriendo", expresó el científico disculpándose por "el lenguaje académico y técnico", esperando que de esa forma "ojalá se entienda".

Horas después de haber hecho esa publicación el académico volvió a insistir en que el agua de mar no es bebible y sorprendido señaló que "es llamativa la proliferación de cuentas que promueven la ingesta de agua de mar. Llamativa porque existe una enorme cantidad de evidencia que indica su extrema peligrosidad". A esto, el director del Departamento de Ciencias de la Vida del Instituto Tecnológico de Buenos Aires agregó que "en principio no existe ninguna necesidad de tomar algo para lograr desintoxicarse. Existen, gracias a millones de años de evolución, sistemas naturales de desintoxicación llamados riñones e hígado".

Por otro lado, el experto manifestó que "tomar agua de mar es muy peligroso (de allí la importancia del agua dulce y potable, mientras escribo no puedo creer que tenga que explicar algo tan obvio)". Además, Ballarini resaltó que al contener muchísima sal, el agua de mar "nos puede llevar a una deshidratación de leve a severa".

Las consecuencias de ingerir el agua de mar pueden ser gravísimas por sus componentes. En tiempos donde la desinformación puede propagarse rápidamente, es crucial discernir entre modas pasajeras y recomendaciones respaldadas por la ciencia para garantizar un bienestar genuino. En ese sentido, y para finalizar el científico subrayó que consumir agua de mas "podría derivar en un fallo multiorgánico y, en los casos más graves, provocar la muerte".