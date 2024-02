Como en el salvaje Oeste: constantes robos al "tren del carbón" en Mendoza

La inseguridad en la provincia no es una novedad pero esta semana se produjeron acontecimientos que remontan a viejas épocas. La modalidad consiste en hacer descarrillar de forma intencionada a los trenes de carga que transportan carbón y piedra desde la Destilería de Luján de Cuyo con destino final a La Plata, provincia de Buenos Aires, para así llevarse ese mismo carbón y venderlo a través de un circuito ilegal. Ni con custodia y recorridas previas de la zona por parte de las fuerzas de seguridad se logra evitarlo.

Lo ocurrido fue denunciado por Trenes Argentinos Cargas (TAC) Línea San Martín. "El viernes a las 16:50 horas, una formación de la línea San Martín Cargas (M-54), con 25 vagones cargados de áridos procedente de Estación Cruz de Piedra y con destino a Palmira, ambas ubicadas en Mendoza, al pasar por la curva de Garita Este, en inmediaciones del barrio Parque Norte (Maipú), sufrió el descarrilamiento de la locomotora y varios vagones, algunos de los cuales quedaron tumbados", indicaron en un comunicado oficial.

Más allá de lo informado por los canales oficiales, se trata de un hecho que se suma a una lista de peligros que viven de forma semanal quienes se desempeñan en dicho rubro que traslada 24.000 toneladas de carbón por mes de la Destilería al puerto de La Plata y que -incluyendo otros materiales- llega a aproximadamente 140.000 toneladas entre Mendoza y San Juan.

Al fondo se ve cómo es el modus operandi para subirse a los vagones de la formación. Foto: Gentileza Mijail Lldan

MDZ tomó contacto Mijail Lldan, jefe de Unidad Productiva Oeste de la Línea San Martín de de Trenes Argentinos Cargas (TAC), quien brindó más detalles acerca de los problemas que enfrentan los trabajadores ferroviarios producto de este tipo de robos, que fueron frenados por varios años, pero que volvieron a ser una constante desde agosto de 2023.

"Esto viene de hace tiempo. En 2017 se hizo un trabajo de investigación por los que compran el carbón que nos sacan. Van -a veces son menores-, se suben con palas a la parte de arriba, lo tiran al costado y lo van juntando. En agosto nos descarrilaron una locomotora. El tren tiene un sistema de frenado para que, si se rompe algo, los vagones se frenan si se cortan de la formación. Los delincuentes han aprendido sobre este sistema. Incluso, hubo un período en septiembre y octubre que todas las semana cortaron el tren. Hasta con la custodia policial. Toda la formación tiene aproximadamente 400 metros de largo, incluyendo locomotora. En noviembre y diciembre mejoramos el proceso con la policía y cambiamos el horario a madrugada para que sea más fluido", relató.

En lo que respecta a lo acontecido estos últimos días, contó: "El martes descarrilamos en el barrio Parque de Norte de Gutiérrez, Maipú. Siempre pasamos esa zona con custodia. A 500 metros de la estación del metrotranvía. Hay muchísimos vecinos que son gente honesta y ayudan Algunos están cansados de que también los ataquen a ellos. Ese martes nos robaron 4 durmientes después de la recorrida de la policía. Cada vez lo hacen más organizado. Estuvimos tres días para levantar ese descarrillo de 12 vagones. También roban piezas de los vagones y, en general, mandan a los niños", comentó sobre la semana "infernal" que vivió junto sus compañeros de trabajo.

Otra locomotora llega al lugar para llevarse los vagones que quedaron sobre las vías.

En tanto, subrayó el trabajo de "inteligencia" por parte de los malvivientes para lograr que el tren descarrile de manera efectiva. "Después, el viernes robaron 13 eclisas y las volvieron a tapar para que la custodia y los conductores no se dieran cuenta en la recorrida previa habitual. Ese tren no era de carbón, sino de piedra. El costo no es el mismo que el carbón, por lo que no les sirve robarlo. Hicieron que descarrilara la locomotora y es un peligro porque una pesa 120 toneladas y no sabés dónde se va a clavar. El maquinista corre riesgo", dijo.

Para agregar otro inconveniente al listado, Lldan aportó que el tramo que va de Fray Luis Beltrán a la Destilería "estaba en buenas condiciones. Se cambió el 70% de los durmientes y la mitad de los rieles, pero con este descarrilo es una gran pérdida. Hay máquinas especiales que nivelan la vía y que no tenemos". Los vagones trasladan carbón y piedra. Foto: Gentileza Mijail Lldan.

"Estos días se han puesto más violentos. El carbón lo compran para combustión. En Panquehua, Las Heras, también tenemos problemas. Ahí la mayoría de las veces es vandalismo con fines de hacer daño, no para robar carbón. Sí se llevan los focos del tren o piezas metálicas que venden por kilo. Se había logrado parar esto y ahora volvió. Estamos haciendo los cálculos para ver cuánta plata perdemos por el carbón y por el daño a los vagones. Pueden ser millones y hay otras cosas que no denunciamos. La lucha es diaria. Las cuadrillas reponen material todo el tiempo", cerró.