Emiten un alerta amarillo por fuertes ráfagas de viento en todo el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por "ráfagas de viento" para la noche de este sábado y la madrugada del domingo, con "baja probabilidad de chaparrones aislados para dicho periodo" para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zonas aledañas del Conurbano bonaerense.



Frente al fenómeno climático pronosticado, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitieron una serie de recomendaciones a tener en cuenta por la población.



"En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, moverse con precaución, evitar trasladarse en zonas arboladas. No colocar macetas, sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas. Y tener cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros", indicaron.



A través de un comunicado de prensa, recordaron que en "caso de emergencia, llamar a la línea 103".



Mientras que ante la posibilidad de lluvias intensas, advirtieron "no circular por calles anegadas, no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiera en la vía pública, no arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros".



Tampoco no depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce inconvenientes en el sistema de desagües pluviales.