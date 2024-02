Todo por el Tomba: un hincha se fue caminando a Chile para alentar a Godoy Cruz

Hoy a las 21.30, Godoy Cruz buscará seguir con vida en la Copa Libertadores. Enfrente estará el complicado equipo chileno de Colo Colo. Jesús Alejandro Sarmiento, un mendocino fanático del tomba, planea estar acompañando al club de sus amores. Hasta allí, su historia se asemeja a la de miles de hinchas que cruzarán la Cordillera de los Andes para alentar a su equipo. La única, pero enorme diferencia, es que el joven decidió irse caminando para rasgar su voz en la tribuna. Sí, así como suena, caminando.

“Soy un pibe humilde, hago pan y tortitas para vivir. No tenía el dinero para el viaje, así que dejé un poco de plata en casa y salí caminando, con la bendición de Dios”, cuenta a MDZ el joven que este miércoles por la noche ya se encontraba en Horcones.

Jesús comenzó su travesía a las 8 de la mañana del miércoles desde el barrio godoycruceño Puesta del Sol. “Encaré por Panamericana pero en un momento entendí que estaba equivocado y me fui para Luján. Caminé por la Ruta 7 y tuve la suerte de recibir ayuda. Ahora estoy en Horcones”, relata, mientras se lo escucha saludar a un gendarme.

Al hincha tombino, poco le importó la fuerte tormenta que afectó a gran parte de la provincia durante la tarde de ayer. “Me gustaría poder llegar nada más. Esto no lo hice nunca, sé que voy a llegar porque la Fe mueve montañas y Argentina mueve pasiones”, relata, visiblemente emocionado. En el camino, su historia fue conmoviendo a otros mendocinos que no dudaron en ayudarlo. “Unas chicas de Godoy Cruz me hicieron la segunda y me llevaron hasta Potrerillos. De ahí caminé 4 o 5 horas hasta que me levantó un teniente en Uspallata, un camionero también se solidarizó y me llevó unos kilómetros más. Ahora estoy caminando en la oscuridad, no se ve nada”.

Según pudo constatar MDZ, los hinchas de Godoy Cruz que tomaron conocimiento sobre la conmovedora historia, están tratando de organizarse para que algún micro que viaje hacia Chile, le haga un lugar a Jesús. El caminante fanático, ya se ganó el suyo en el corazón del pueblo bodeguero.